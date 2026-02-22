  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۱۹

آغاز فعالیت ۱۵۰ آشپزخانه مردمی در هرمزگان همزمان با ماه مبارک رمضان

بندرعباس- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان، از آغاز به کار ۱۵۰ آشپزخانه مردمی در قالب پویش «اطعام مهدوی» همزمان با ماه مبارک رمضان در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره در آیین افتتاح آشپزخانه‌های اطعام مهدوی اظهار کرد: پویش اطعام و افطاری ساده مهدوی با عنوان پویش ملی «ایران همدل» و با هدف اطعام نیازمندان، ترویج فرهنگ احسان و همدلی در ماه ضیافت الهی اجرا شد.

وی با اشاره به مشارکت گسترده خیران، مراکز نیکوکاری و گروه‌های جهادی افزود: آشپزخانه‌ها با تامین مواد اولیه از محل کمک‌های مردمی، اقدام به طبخ و بسته‌بندی غذای گرم کرده و آن را میان خانواده‌های ایتام تحت حمایت کمیته امداد و سایر اقشار نیازمند، توزیع می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای گسترش این اقدام خیرخواهانه انجام شده است، تصریح کرد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار پرس غذای گرم تا پایان ماه مبارک رمضان در استان طبخ و توزیع می‌شود.

باسره ارزش ریالی این میزان خدمات را با احتساب میانگین هزینه هر پرس غذا در مجموع، حدود چهار هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این هزینه‌ها با همت خیران و مشارکت‌های مردمی تامین خواهد شد.

وی با تاکید بر نقش محوری مراکز نیکوکاری محله‌محور در مساجد و محلات خاطرنشان کرد: این مراکز با شناسایی دقیق نیازمندان و جلب اعتماد عمومی، سهم قابل توجهی در اجرای موفق پویش‌های مردمی دارند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان از مردم برای مشارکت در پویش اطعام مهدوی دعوت کرد و افزود: با تداوم این همراهی‌ها، بخشی از دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های نیازمند در ماه مبارک رمضان کاهش یابد.

کد خبر 6756849

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

