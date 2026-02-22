آغاز فعالیت ۱۵۰ آشپزخانه مردمی در هرمزگان همزمان با ماه مبارک رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره در آیین افتتاح آشپزخانه‌های اطعام مهدوی اظهار کرد: پویش اطعام و افطاری ساده مهدوی با عنوان پویش ملی «ایران همدل» و با هدف اطعام نیازمندان، ترویج فرهنگ احسان و همدلی در ماه ضیافت الهی اجرا شد.

وی با اشاره به مشارکت گسترده خیران، مراکز نیکوکاری و گروه‌های جهادی افزود: آشپزخانه‌ها با تامین مواد اولیه از محل کمک‌های مردمی، اقدام به طبخ و بسته‌بندی غذای گرم کرده و آن را میان خانواده‌های ایتام تحت حمایت کمیته امداد و سایر اقشار نیازمند، توزیع می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) هرمزگان با بیان اینکه برنامه‌ریزی لازم برای گسترش این اقدام خیرخواهانه انجام شده است، تصریح کرد: یک میلیون و ۶۰۰ هزار پرس غذای گرم تا پایان ماه مبارک رمضان در استان طبخ و توزیع می‌شود.

باسره ارزش ریالی این میزان خدمات را با احتساب میانگین هزینه هر پرس غذا در مجموع، حدود چهار هزار و ۴۸۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این هزینه‌ها با همت خیران و مشارکت‌های مردمی تامین خواهد شد.

وی با تاکید بر نقش محوری مراکز نیکوکاری محله‌محور در مساجد و محلات خاطرنشان کرد: این مراکز با شناسایی دقیق نیازمندان و جلب اعتماد عمومی، سهم قابل توجهی در اجرای موفق پویش‌های مردمی دارند.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان از مردم برای مشارکت در پویش اطعام مهدوی دعوت کرد و افزود: با تداوم این همراهی‌ها، بخشی از دغدغه‌های معیشتی خانواده‌های نیازمند در ماه مبارک رمضان کاهش یابد.