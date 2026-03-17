۱۵۱ میلیارد تومان کمک به معیشت نیازمندان هرمزگانی در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان با اعلام این خبر اظهار داشت: این پویش با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور و تقارن آن با ماه مبارک رمضان همچون گذشته با استقبال خوب مردم همراه بوده و تا امروز بالغ بر ۱۵۱ میلیارد و ۶۸۴ میلیون تومان با همکاری مراکز نیکوکاری، مساجد همدل استان و مشارکت مردم مؤمن و خیرین نیک اندیش، در این زمینه به ایتام و نیازمندان کمک و مساعدت شده است.

باسره با بیان اینکه این پویش در سه سرفصل توزیع غذای گرم، تهیه بسته های معیشتی و افطاری‌های ساده در طول ماه مبارک رمضان بین خانواده های تحت حمایت کمیته امداد و نیازمندان هرمزگانی به اجرا گذاشته است، افزود: بر اساس گزارش‌های آماری ثبت شده در سامانه هوشمند امداد، تا کنون در این مشارکت جمعی تعداد ۴۳۶ هزار و ۸۰۰ پرس غذای گرم به ارزش ۱۰۲ میلیارد و ۷۴۶ میلیون تومان توسط ۲۰۹ آشپزخانه اطعام مهدوی در سراسر استان طبخ و توزیع گردیده است.

این مقام مسئول بیان داشت: در قالب بسته های معیشتی نیز تعداد ۵۳۰ بسته ویژه ماه مبارک رمضان به ارزش ۱ میلیارد و ۴۲۲ میلیون تومان تهیه و توسط مددکاران کمیته امداد به خانواده‌های نیازمند و از قبل شناسایی شده، اهدا شده است.

باسره ادامه داد: در مساجد و هئیت‌های مذهبی نیز بالغ بر ۴۸۵ هزار و ۲۸۰ مورد افطاری ساده به ارزش ۴۷ میلیارد و ۵۱۶ میلیون تومان در سر سفره های افطاری روزه‌داران نیازمند و همچنین توزیع بین خانواده های ایتام و مستضعفین انجام گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان از استمرار کامل خدمات حمایتی این نهاد در سراسر استان خبر داد و گفت: کمیته امداد استان هرمزگان به‌ عنوان نهادی خدمتگزار با برنامه‌ریزی دقیق، همت مضاعف امدادگران و بسیج نیروها و همچنین رعایت اصل پراکندگی، اجازه نخواهد داد خدمت‌رسانی به خانواده‌های تحت حمایت این نهاد متوقف شود و همچنان طبق روال معمول ارائه خدمت توسط امدادگران به مددجویان انجام می‌شود.