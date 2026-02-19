۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۳۴

نخستین آشپزخانه اطعام مهدوی در استان خوزستان آغاز به کار کرد

اهواز - همزمان با نخستین روز ماه رمضان، طرح اطعام مهدوی در استان خوزستان آغاز شد و نخستین آشپزخانه مهدوی در این استان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خوزستان عصر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اعلام این خبر گفت: همزمان با شروع ماه رمضان، ۱۷۰ آشپزخانه مردمی اطعام مهدوی با محوریت مراکز نیکوکاری و مساجد، آماده طبخ و توزیع غذای گرم میان خانواده‌های نیازمند، ایتام و مددجویان در سراسر استان هستند.

جمال شیبه افزود: نخستین آشپزخانه اطعام مهدوی با همت معاونت مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خوزستان، کمیته امداد شرق و غرب اهواز و مرکز نیکوکاری مسجدالنبی(ص) باهنر اهواز فعالیت خود را آغاز کرده و در حال ارائه خدمات به نیازمندان منطقه است.

وی با تشریح جزئیات اجرای پویش ملی «ایران همدل» اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در ماه رمضان امسال با مشارکت خیران، مراکز نیکوکاری و مردم نیکوکار استان، یک میلیون پرس افطاری ساده و ۱۵۰ هزار بسته معیشتی در میان خانواده‌های محروم خوزستان توزیع شود.

مدیرکل کمیته امداد خوزستان با اشاره به تداوم این طرح تا پایان ماه رمضان گفت: طرح اطعام مهدوی در قالب پویش ایران همدل، شامل تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم، افطاری ساده و بسته‌های معیشتی است که با مشارکت مراکز نیکوکاری، گروه‌های جهادی، هیئت‌های مذهبی و مساجد اجرا می‌شود.

شیبه خاطرنشان کرد: این پویش فرصتی برای هم‌افزایی نهادهای مردمی و مساجد است تا هیچ خانواده‌ای در ماه رمضان بدون افطار نماند و زمینه‌ساز گسترش روحیه نوع‌دوستی، همدلی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ترویج فرهنگ انفاق در جامعه شود.

