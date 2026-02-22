نماینده ولی فقیه در هرمزگان: اطعام مهدوی امسال ویژه تر دنبال خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عبادی‌زاده در آیین آغاز پویش با اشاره به سابقه اقدامات مؤمنانه مردم استان در شرایط سخت، اظهار کرد: این حرکت‌های مردمی اگرچه پیش از این نیز انجام می‌شد و بحمدالله در دوران سخت کرونا جلوه‌های زیبایی از حمایت و همدلی مردم را شاهد بودیم، اما امسال با عنایت ویژه‌تری نسبت به سال‌های گذشته دنبال می‌شود.

وی افزود: طرح پویش «همدلی مسجد» در سراسر کشور با حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و مشارکت گسترده مردم شکل گرفته و در استان هرمزگان نیز در خطبه‌های نماز جمعه درخواست استمرار این حرکت ارزشمند مطرح شد که بحمدالله با استقبال خوبی همراه بوده است.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه این پویش استمرار همان حرکت‌های سال‌های گذشته در استان است، تصریح کرد: در حال حاضر در کل استان ۱۶۰ پایگاه مسجد به‌صورت عمومی اقدام به پخت غذا می‌کنند و یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار پرس غذای گرم را برای توزیع میان نیازمندان تهیه خواهند کرد.

آیت‌الله عبادی‌زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر توزیع غذای گرم، برپایی سفره‌های ساده افطاری در مساجد نیز در دستور کار قرار گرفته و اهالی مسجد و خانواده‌های فعال در مساجد اقدامات شایسته‌ای را در این زمینه آغاز کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان ادامه داد: امروز هدف‌گذاری ما پخت و توزیع یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار پرس غذاست، اما از مردم عزیز استان درخواست می‌کنم با مشارکت فعال خود، این عدد را به دو برابر افزایش دهند و آن را به سه میلیون تا سه میلیون و دویست هزار پرس غذا برسانند که ان‌شاءالله این اقدام بزرگ نیز به دست خود مردم محقق خواهد شد.