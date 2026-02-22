ورود سامانه بارشی به آذربایجان غربی؛ برف وکولاک در راه است

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی همراه با تندباد از اواخر وقت دوشنبه ۴ اسفند به استان اظهار کرد: در این راستا هشدار زرد هواشناسی صادر شده است.

وی ادامه داد: فعالیت سامانه بارشی تا اواخر سه‌شنبه ۵ اسفند همه مناطق استان را با بارش باران و برف، کاهش دید و احتمال اختلال در تردد جاده‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهد.

صابری اظهار کرد: براساس بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و افزایش گرادیان فشاری در منطقه، بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق سردسیر به شکل برف و در سایر مناطق به صورت باران خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی آذربایجان غربی با اشاره به پیامدهای احتمالی این سامانه تصریح کرد: لغزندگی معابر، آبگرفتگی، کولاک برف در محورهای کوهستانی، کاهش دید و احتمال آسیب به سازه‌های سبک و نیمه‌کاره دور از انتظار نیست.

وی بر آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران تأکید کرد و از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری پرهیز کرده، خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند و از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.