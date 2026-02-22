به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی عصر یکشنبه در حاشیه نشست ستاد اسکان نوروزی فرهنگیان استان به رسانهها اظهار داشت: فرآیند پذیرش مهمانان نوروزی از ۲۸ اسفندماه آغاز شده و تا ۱۲ فروردینماه ادامه خواهد داشت و تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از فرهنگیان و خانوادههای آنان پیشبینی شده است.
رویکرد کیفی به جای توسعه کمی
وی با بیان اینکه سیاست امسال آموزشوپرورش استان حرکت از توسعه کمی به سمت ارتقای کیفی خدمات بوده است، افزود: بخشی از کلاسهای سطح «ب» که از کیفیت مطلوبی برخوردار نبودند، یا حذف شدند و یا با تجهیز به امکانات حداقلی رفاهی ارتقا یافتند. در نتیجه این بازنگری، ظرفیت اتاقهای ویژه با استانداردهای بالاتر نسبت به سال گذشته ۱۳۰ درصد رشد داشته است.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان تأکید کرد: ارتقای شأن و منزلت فرهنگیان در تمامی مراحل اسکان، اصل محوری برنامهریزیها بوده و تلاش شده است محیطی آرام، ایمن و درخور شأن معلمان برای اقامت نوروزی فراهم شود.
استقرار نظام یکپارچه و شفاف خدماترسانی
سهرابی با اشاره به ساماندهی فرآیندهای اجرایی اسکان تصریح کرد: ثبت کامل اطلاعات در سامانههای مربوطه، حذف فرآیندهای دستی و سنتی و انجام پرداختها بهصورت الکترونیکی، در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن تسهیل ارائه خدمات، شفافیت و نظارت دقیقتری نیز برقرار شود.
وی افزود: مدیریت متمرکز و هوشمند اسکان نوروزی، علاوه بر افزایش رضایتمندی مهمانان، امکان ارزیابی دقیق عملکرد مراکز و برنامهریزی بهتر برای سالهای آینده را فراهم میکند.
بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری لرستان
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و گردشگری استان گفت: لرستان با برخورداری از توپوگرافی متنوع، منابع آبی فراوان، آبوهوای مطلوب و جاذبههای طبیعی کمنظیر، یکی از مقاصد مهم گردشگری کشور محسوب میشود و ضروری است خدمات اسکان متناسب با این جایگاه ارائه شود.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا مدارس واقع در مجاورت جاذبههای طبیعی و گردشگری در اولویت تجهیز و آمادهسازی قرار گرفتهاند تا فرهنگیان بتوانند ضمن اقامت مناسب، از ظرفیتهای گردشگری استان نیز بهرهمند شوند.
تشکیل کمیتههای تخصصی برای نظارت و پشتیبانی
سهرابی از تشکیل کمیتههای تخصصی حراست، ارزیابی، سلامت و پشتیبانی در قالب ستاد اسکان خبر داد و گفت: این کمیتهها بهصورت مستمر بر روند خدماترسانی نظارت دارند تا کیفیت بهداشت، نظم، ایمنی و رفاه مراکز اسکان در سطح مطلوب حفظ شود.
وی در پایان تأکید کرد: افزایش ماندگاری مسافران نوروزی در استان مستلزم ارتقای کیفیت خدمات، اطلاعرسانی مناسب درباره جاذبههای اطراف و ایجاد تجربهای مطلوب از سفر است و آموزشوپرورش لرستان در این مسیر با تمام ظرفیتهای خود پای کار آمده است.
