تشدید اوضاع امنیتی مکزیک؛ سرکرده یک کارتل مواد مخدر کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت مکزیک اعلام کرد که «نمسیو اوسگرا» معروف به «ال منچو» از سران کارتلهای قاچاق مواد مخدر در عملیات نظامی ارتش این کشور کشته شده است.
خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد که عملیات نظامی علیه «ال منچو» پس از آن آغاز شد که دولت آمریکا رئیسجمهور مکزیک «کلودیا شنیاوم» را تحت فشار قرار داد تا علیه کارتلهای مواد مخدر وارد عمل شود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از سوی رسانهها، درگیری گسترده میان ارتش و نیروهای امنیتی مکزیک با اعضای کارتل «CJNG » به سراسر مکزیک کشیده شده است.
همزمان با این تحولات در مکزیک، وزارت خارجه آمریکا از شهروندان خود خواسته است تا در مناطق مرزی و داخل مکزیک تردد نکنند.
