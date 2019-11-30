به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «آندرس مانوئل اوبرادور» رییس جمهوری مکزیک نسبت به مداخله نظامی آمریکا در خاک کشورش به بهانه مقابله با کارتل‌های مواد مخدر، هشدار داد.

اوبرادور با بیان اینکه نیروهای مسلح خارجی نمی‌توانند در قلمرو ما دخالت کنند تأکید کرد: از سال ۱۹۱۴ تاکنون هیچ مداخله خارجی در مکزیک صورت نگرفته است و اجازه انجام آن را نخواهیم داد.

این اظهارات رئیس جمهور مکزیک در واکنش به اظارات اخیر همتای آمریکایی وی انجام شده است. دونالد ترامپ رییس جمهوری آمریکا بارها پیشنهاد داده است که نیروهای نظامی را برای کمک به مبارزه با کارتل‌های مواد مخدر و گروه‌های خلافکار به مکزیک اعزام کند.

ترامپ همچنین گفته قصد دارد کارتل‌های مواد مخدر فعال در مکزیک را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد.

مردم نگران هستند که این تصمیم منجر به مداخله نظامی یکجانبه آمریکا در خاک کشورشان شود.