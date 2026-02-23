نقش مهم یک تیم آمریکایی در کشتن "ال منچو"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم ، یک مقام دفاعی آمریکایی به رویترز توضیح داد که "گروه ضربت جدید به رهبری ارتش آمریکا که متخصص در جمع آوری اطلاعات در مورد باندهای مواد مخدر است، در حمله نظامی مکزیک که روز یکشنبه رخ داد و به کشته شدن ال منچو منجر شد، نقش داشت."

مقامات آمریکایی افزودند که "گروه مبارزه با کارتل ها، که شامل چندین نهاد دولتی آمریکا است، رسماً ماه گذشته با هدف ترسیم نقشه شبکه های اعضای کارتل های مواد مخدر در دو طرف مرز آمریکا و مکزیک راه اندازی شد."

یک مقام سابق آمریکایی افزود که "ایالات متحده یک بسته هدف دقیق برای ال منچو تهیه کرده و آن را برای اجرای عملیات خود به دولت مکزیک ارائه داده است."

در بحبوحه فشارهای فزاینده از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای تشدید جنگ علیه قاچاق مواد مخدر به ایالات متحده، نمسیو اوسگورا، معروف به "ال منچو"، در عملیاتی به رهبری ارتش مکزیک کشته شد که این بزرگترین ضربه به باندهای مواد مخدر در این کشور در سال های اخیر است.

وزارت دفاع مکزیک دستگیری رهبر بزرگترین کارتل را اعلام کرد که بر اثر جراحات وارده در حین انتقال به مکزیکو سیتی درگذشت.

به دنبال آن، عملیات سوزاندن خودروها، ایجاد موانع جاده ای و حملات به نیروهای امنیتی در ده ها شهر مکزیک رخ داد.

"ال منچو" رهبر کارتل خالیسکو یکی از خطرناک ترین افراد تحت تعقیب بین المللی است، به طوری که ایالات متحده پاداشی به مبلغ 15 میلیون دلار برای هر کسی که اطلاعاتی منجر به دستگیری او ارائه کند، تعیین کرده بود.

کارتل تحت رهبری او به طور گسترده به عنوان قدرتمندترین گروه جنایتکار سازمان یافته در مکزیک و بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر به ایالات متحده، علاوه بر کنترل شبکه های گسترده قاچاق سوخت و فعالیت های جنایتکارانه فرامرزی، شناخته می شود.