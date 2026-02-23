به گزارش خبرنگار مهر، سؤال مسابقه پیامکی شماره (۵) «زندگی با آیه‌ها» با تمرکز بر فهم مفاهیم قرآنی اعلام شد.

بر اساس این مسابقه، مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء:

«الَّذِینَ یَتَّخِذُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ ۚ أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا»

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- آمادگی کامل در برابر دشمن

۲- قرآن، چراغ راه زندگی

۳- تمام عزت نزد خداست

۴- جواب دادن بدی با خوبی

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنند.

در این مسابقه، ۱۰ جایزه یک‌میلیون‌تومانی به قید قرعه به ۱۰ نفر از شرکت‌کنندگانی که پاسخ صحیح را ارسال کرده باشند، اهدا خواهد شد.

مهلت شرکت در مسابقه تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه، چهارم اسفند اعلام شده و برندگان یک روز پس از برگزاری مسابقه معرفی می‌شوند.

پاسخ صحیح مسابقه شماره ۴ زندگی با آیه ها گزینه یک بود و ۱۰ نفر برگزیده جایزه یک میلیون تومانی مسابقه روز چهارم به شرح زیر است: