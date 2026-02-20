۱ اسفند ۱۴۰۴، ۶:۰۲

سؤال روز دوم مسابقه «زندگی با آیه‌ها» در آذربایجان‌شرقی اعلام شد

تبریز-سؤال روز دوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» در آذربایجان‌شرقی با محوریت مفهوم آیه ۲۵۰ سوره مبارکه بقره منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سؤال روز دوم مسابقه پیامکی «زندگی با آیه‌ها» به این شرح است:

مفهوم آیه ۲۵۰ سوره مبارکه بقره

«رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ»

در کدام گزینه بیان شده است؟

۱- دنیا و آخرت از آن خادمان

۲- دعا جهت افزایش صبر و ثبات

۳- رعایت انصاف

۴- پرهیز از اسراف

شرکت‌کنندگان می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۵۷۸ ارسال کنند.هر روز به قید قرعه، ۱۰ جایزه یک‌میلیون‌تومانی به ۱۰ نفر از افرادی که پاسخ صحیح ارسال کرده باشند، اهدا می‌شود.

