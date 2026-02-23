رقابت بین مشعل و الحیه برای ریاست جنبش حماس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم ، منابع آگاه در این جنبش به خبرگزاری فرانسه گفتند: حماس در حال حاضر توسط یک شورای رهبری متشکل از پنج عضو اداره می‌شود که به عنوان جایگزین موقت برای رئیس دفتر سیاسی آن عمل می‌کند.

حماس پیش از این انتخاب شورای مشورتی جدید که یک نهاد مشورتی است و حلقه اتصال بین دفتر سیاسی جنبش و چارچوب‌های رهبری را تشکیل می‌دهد، به پایان رسانده است.

یک منبع آگاه گفت که بر اساس اساسنامه داخلی جنبش، هیئتی متشکل از بیش از هشتاد عضو شورای عمومی، رئیس جنبش و اعضای دفتر سیاسی را انتخاب می‌کند.

بر اساس اساسنامه داخلی جنبش، اعضای شورای مشورتی هر چهار سال یک بار در سه منطقه جنبش، یعنی نوار غزه، کرانه باختری و خارج از فلسطین انتخاب می‌شوند.

یک مقام حماس به خبرگزاری فرانسه گفت که این جنبش "انتخابات داخلی خود را در سه منطقه به پایان رسانده و به مرحله نهایی برای انتخاب رئیس دفتر سیاسی رسیده است."

وی افزود: "رقابت بین دو رهبر برجسته، خالد مشعل و خلیل الحیه، محدود شده است."

به گفته این مقام، حماس "بلافاصله پس از انتخاب رئیس جنبش، بیانیه‌ای صادر خواهد کرد که به احتمال زیاد در ماه رمضان منتشر خواهد شد."

منبعی دیگر تأیید کرد که حماس در مرحله نهایی انتخاب رئیس دفتر سیاسی خود قرار دارد.

خالد مشعل، رئیس حماس در خارج از اراضی فلسطینی است.

او متولد روستای سلواد در کرانه باختری اشغالی در سال ۱۹۵۶ است و قبلاً رئیس دفتر سیاسی جنبش بوده است. تعدادی از مقامات حماس او را "عملگرا و میانه‌رو" می‌دانند.

خلیل الحیه متولد شهر غزه در ۵ نوامبر ۱۹۶۰ است و ریاست جنبش در نوار غزه را بر عهده دارد و همچنین ریاست هیئت مذاکره کننده حماس را نیز بر عهده دارد.

به گفته منابع این جنبش، او از حمایت شاخه نظامی حماس در غزه برخوردار است.

از زمان ترور اسماعیل هنیه، رئیس سابق حماس در ژوئیه ۲۰۲۴، یحیی السنوار ریاست جنبش را بر عهده گرفت تا اینکه در اکتبر همان سال در درگیری با نیروهای اسرائیلی در رفح در جنوب نوار غزه شهید شد. سپس حماس یک شورای رهبری متشکل از پنج شخصیت برجسته به ریاست محمد درویش، رئیس شورای عمومی حماس تشکیل داد.

اسرائیل یحیی السنوار را مغز متفکر حمله ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دانست. دو منبع در حماس تأکید کردند که رئیس آینده جنبش، اداره دفتر سیاسی حماس را "برای یک سال، که یک دوره انتخاباتی استثنایی است، بر عهده خواهد گرفت، سپس جنبش انتخابات دیگری را برای یک دوره جدید برای ساختارها و چارچوب‌های مشورتی و رهبری خود که چهار سال به طول می‌انجامد، برگزار خواهد کرد."

منابع در مورد تعداد افرادی که حق رأی در داخل جنبش را دارند یا سازوکارهای انتخابات در شرایط امنیتی دشوارتر برای حماس که در طول جنگ ضربات سختی از ارتش اسرائیل متحمل شده است، اطلاعاتی ارائه نکردند.