«اسماعیل هنیه» و «یحیی السنوار» دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس و رئیس دفتر جدید این جنبش در غزه دیدار کردند.

«اسماعیل هنیه» نائب رئیس دفتر سیاسی حماس در دیدار دوجانبه با «یحیی السنوار» رئیس دفتر جدید این جنبش در غزه درباره روند انتخابات داخلی در این جنبش که نشانگر مشورتی بودن امور و دموکراسی است، بحث و تبادل نظر کردند.

هفته گذشته «یحیی السنوار» از رهبران حماس و اسیر آزاده ای که در جریان قرارداد مبادله با آزادگان معروف به قرارداد شالیت از زندان های رژیم صهیونیستی آزاد شد، به عنوان مسئول این جنبش در نوار غزه انتخاب شد.

یحیی السنوار از جمله اسرایی است که در خلال توافق تبادل اسرا موسوم به «وفاء‌الاحرار» یا «شالیت» آزاد شد؛ در این توافق «گیلعاد شالیت» نظامی اسرائیلی با ۱۰۲۷ اسیر فلسطینی مبادله شدند؛ وی پس از آزادی به مبارزه خود ادامه داد و به یکی از اعضای ارشد حماس و سپس به یکی از دشمنان درجه اول اسرائیل در نوار غزه تبدیل شد.

رئیس دفتر حماس در غزه در شبکه اجتماعی توییتر در اولین موضع گیری اش پس از اینکه جانشین اسماعیل هنیه شد، نوشت: به دنبال پست نیستم اما نتانیاهو را در وضعیتی قرار خواهم داد که به خاطر داشتن پستش(سمت نخست وزیری رژیم صهیونیستی) گریه کند.