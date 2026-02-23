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۴ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۴۵

زلزله ۳.۴ ریشتری کوشکنار در هرمزگان را لرزاند

زلزله ۳.۴ ریشتری کوشکنار در هرمزگان را لرزاند

بندرعباس- زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر حوالی کوشکنار در استان هرمزگان را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ٠۸:۱۶:٠۷ روز دوشنبه ۱۴٠۴/۱۲/۴ حوالی کوشکنار در استان هرمزگان به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، این زمین‌لرزه در عمق ۱٠ کیلومتری زمین و در موقعیت جغرافیایی ۲۷.۱۷ درجه عرض شمالی و ۵۲.۵۶ درجه طول شرقی ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه، کوشکنار در فاصله ۳۱ کیلومتری، عسلویه در استان بوشهر در فاصله ۳۴ کیلومتری و پارسیان در فاصله ۴۷ کیلومتری اعلام شده‌اند.

همچنین این زمین‌لرزه در فاصله ۲۵۹ کیلومتری بوشهر و ۲۷۱ کیلومتری شیراز، مراکز استان‌های بوشهر و فارس، رخ داده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.

کد مطلب 6757065

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