ترددهای بین استانی در بوشهر کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه شهریاری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی بهمن ماه سال جاری ۲ میلیون و ۱۴۲ هزار تردد بین استانی در بوشهر ثبت شد که نسبت به زمان مشابه سال قبل، ۵ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه جمعه ۲۴ بهمن پرترددترین روز در ماه گذشته بود، افزود: سهم تردد وسایل نقلیه سنگین در محورهای مواصلاتی استان طی این مدت 11 درصد ثبت شد که نشاندهنده تردد ناوگان باری و مسافربری در جادههای استان است.
محور ورودی بوشهر، نبض تپنده جادههای استان
شهریاری با اشاره به فعال بودن ۷۸ ترددشمار در محورهای استان، یادآور شد: مشابه ماههای گذشته، محور «چغادک-بوشهر» و بالعکس نبض تپنده جادههای استان بوده و رتبههای بعدی بیشترین تردد به ترتیب شامل محورهای «سیراف- عسلویه» و «کنگان-عسلویه» بوده است.
فارس و تهران، مقصد محبوب خودروهای بوشهر
وی درخصوص بیشترین مبدا و مقصد سفرهای جادهای نیز بیان کرد: خودروهای دارای پلاک استانهای فارس (۲۲ درصد)، تهران (۹ درصد) و خوزستان (۷ درصد) بیشترین ورودی به استان بوشهر را داشتهاند.
رئیس مرکز مدیریت راههای بوشهر ادامه داد: همچنین خودروهای پلاک بوشهر هم بیشترین مقصدشان به استانهای فارس (۳۶درصد)، تهران (۱۳ درصد) و خوزستان (۷درصد) بوده است.
شهریاری درخصوص سهم ماندگاری خودروها در استان طی ماه گذشته نیز خاطرنشان کرد: ۴۱ درصد از کل وسایل نقلیه غیربومی مشاهده شده در استان بین ۱تا ۴ روز در استان اقامت داشتهاند.
فعال بودن سامانههای هوشمند حملونقل
وی با تأکید بر فعال بودن سامانههای هوشمند حملونقل در جادههای استان بیان کرد: دوربینهای نظارت تصویری، سامانههای ترددشمار، سامانه توزین در حال حرکت و سامانههای ثبت تخلف بهصورت شبانهروزی وضعیت ترافیکی و نحوه رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی را در محورها پایش میکنند.
رئیس اداره مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای بوشهر به ارایه خدمات سامانه ۱۴۱ اشاره کرد و گفت: این سامانه بهصورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی درباره آخرین وضعیت جادههاست و کاربران میتوانند از طریق تلفن ۱۴۱، سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۴۱ و پایگاه اینترنتی ۱۴۱ از وضعیت راهها و تصاویر جادهها مطلع شوند.
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