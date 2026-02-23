۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

خط‌کشی ۱۶۰۰ کیلومتر از راههای گلستان در آستانه نوروز

گرگان-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان گفت: خط‌کشی هزار و ۶۰۰ کیلومتر از راه‌های استان برای افزایش ایمنی آنها در آستانه نوروز با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل مصدقی از خط‌کشی هزار و ۶۰۰ کیلومتر از راههای گلستان در آستانه نوروز خبر داد و اظهارکرد: همچنین ۱۵ کیلومتر حفاظ بتنی بلوک مفصلی در محورهای گرگان علی آباد و بندر ترکمن آق قلا نصب شده و نصب ۲۰ کیلومتر دیگر از این نوع حفاظ در محورهای گنبد ـآق قلا و ادامه گرگان ـ علی آباد اجرا خواهد شد.

به گفته مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان در این مدت 11 ماهه سال جاری بیش از ۱۵ کیلومتر گاردریل‌های خسارت‌دیده تعمیر و مرمت و همچنین ۹ کیلومتر حفاظ ایمنی جدید در محورهای مختلف نصب شد.

وی ادامه داد: همچنین نصب ۱۰۱۰ تابلو اطلاعاتی و ۶ هزار و ۲۰۰ تابلو اخطاری و انتظامی و نصب روشنایی نقطه ای اضطراری در 28 نقطه از محورهای استان و تعداد ۵۰۰ نقطه چراغ چشمک‌زن هم از دیگر اقدامات برای افزایش ایمنی سفرهای نوروزی به شمار می رود.

