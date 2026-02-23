خراسان جنوبی گذرگاه راهبردی تجارت ایران با افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خامهزر شب گذشته در مراسم تجلیل از فعالان حوزه صادرات خراسان جنوبی اظهار کرد: مرز ماهیرود سهم قابل توجهی از صادرات به افغانستان را بر عهده دارد و علاوه بر صادرات استان، بخش مهمی از کالاهای صادراتی سایر استانها نیز از این مسیر عبور میکند.
وی با اشاره به نقش خدمات مرزی در افزایش حجم تجارت افزود: ارائه خدمات به کالاهای ترانزیتی و صادراتی موجب شده آمار تجارت خارجی استان به سطح قابل قبولی برسد و جایگاه ماهیرود در مبادلات فرامرزی بیش از پیش تقویت شود.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند ادامه داد: از حدود پنج میلیون تن کالای صادرشده به افغانستان، بیش از دو میلیون تن از طریق مرز ماهیرود منتقل شده که نشاندهنده نقش محوری خراسان جنوبی در تجارت با این کشور است.
خامهزر با بیان اینکه بازار افغانستان یکی از مقاصد مهم صادراتی ایران است، گفت: همواره بخش قابل توجهی از صادرات کشور در این بازار انجام میشود و تحولات اخیر میان افغانستان و پاکستان نیز موجب افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی شده است.
وی افزود: بخشی از نیازهایی که پیشتر از طریق پاکستان تأمین میشد، اکنون به سمت ایران سوق پیدا کرده و همین موضوع ترافیک تجاری در مرز ماهیرود را افزایش داده است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند تکمیل زیرساختهای حملونقل را عامل جهش تجارت دانست و تصریح کرد: بهرهبرداری از جادههای منتهی به مرز میتواند زمان حمل کالا را به شکل قابل توجهی کاهش داده و هزینهها را کم کند؛ موضوعی که در تجارت خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.
خامهزر با اشاره به سه مؤلفه کلیدی تجارت شامل سرعت، دقت و هزینه گفت: مدیریت واحد و همدلی دستگاههای مستقر در مرز موجب شده ماهیرود در مقایسه با سایر گذرگاههای مرزی عملکرد مطلوبتری داشته باشد.
وی همچنین از نقش دستگاههای اجرایی، مرزبانی، گمرک، نیروهای امنیتی و بخش خصوصی در ایجاد این شرایط قدردانی کرد و افزود: رونق اقتصادی در مناطق مرزی علاوه بر توسعه تجارت، به افزایش امنیت و اشتغال نیز کمک کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی بیرجند در پایان با اشاره به ظرفیتهای آینده همکاری با افغانستان خاطرنشان کرد: حوزههایی مانند خدمات فنی و مهندسی، ماشینآلات، کشاورزی و معادن میتوانند زمینه گسترش روابط اقتصادی را فراهم کنند و خراسان جنوبی بهعنوان استان مرزی، نقش پیونددهنده سایر استانهای کشور با بازار راهبردی افغانستان را ایفا کند.
