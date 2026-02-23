به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال سپاهان و استقلال خوزستان در آخرین دیدار هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ برتر، امروز دوشنبه چهارم اسفند از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و با قضاوت شبیر بهروزی به مصاف هم خواهند رفت؛ دیداری حساس که می‌تواند در معادلات صدر جدول تأثیرگذار باشد.

با توجه به پیروزی یک بر صفر استقلال مقابل مس رفسنجان و صعود آبی‌های پایتخت به صدر جدول و همچنین توقف تراکتور برابر ملوان، شاگردان سپاهان این فرصت را دارند تا در صورت کسب سه امتیاز دیدار امروز، خود را از نظر امتیازی به استقلال برسانند و رقابت در کورس قهرمانی را فشرده‌تر دنبال کنند.

آمار تقابل‌های اخیر دو تیم نیز نشان می‌دهد که سپاهان در سال‌های گذشته دست برتر را داشته است. در ۱۰ دیدار اخیر رودررو، زردپوشان اصفهانی ۵ بار به پیروزی رسیده‌اند، استقلال خوزستان تنها یک برد کسب کرده و ۴ مسابقه نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده برتری نسبی سپاهان در مصاف‌های اخیر دو تیم است.

سپاهان در شرایطی پا به این مسابقه می‌گذارد که در آخرین دیدار لیگ برتری خود موفق شد خیبر را شکست دهد و با روحیه‌ای مناسب به استقبال این بازی بیاید. با این حال، شاگردان این تیم به تازگی در مرحله یک‌هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲ در دو دیدار رفت و برگشت برابر الاهلی قطر تن به شکست دادند و از دور رقابت‌های آسیایی کنار رفتند؛ حذفی که بدون تردید بر فضای روحی این تیم تأثیرگذار بوده و حالا لیگ برتر به تنها هدف جدی سپاهان در ادامه فصل تبدیل شده است.

در سوی مقابل، استقلال خوزستان با هدایت امیر خلیفه‌اصل شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. این تیم در دو هفته متوالی لیگ برتر موفق شده حریفان خود را شکست دهد و با انگیزه‌ای مضاعف راهی اصفهان شده است. شاگردان خلیفه‌اصل امیدوارند روند نتایج مثبت خود را ادامه دهند و دست‌کم با کسب یک امتیاز، ورزشگاه نقش جهان را ترک کنند؛ هرچند رسیدن به این هدف مقابل تیم مدعی و پرمهره سپاهان کار آسانی نخواهد بود.

این دیدار از جنبه‌ای دیگر نیز برای سپاهان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که نتیجه آن می‌تواند در تثبیت یا تضعیف جایگاه کادرفنی این تیم تأثیرگذار باشد. محرم نویدکیا که طی روزهای اخیر با شایعاتی درباره احتمال جدایی‌اش از سپاهان مواجه بوده، به خوبی می‌داند کسب پیروزی در این مسابقه می‌تواند بهترین پاسخ به این گمانه‌زنی‌ها باشد و شرایط را به سود او و همکارانش تغییر دهد. از این رو، تقابل با استقلال خوزستان تنها یک بازی سه امتیازی برای زردپوشان نیست، بلکه آزمونی مهم برای پایان دادن به حواشی و تثبیت ثبات فنی در این تیم به شمار می‌رود.

دیدار امروز علاوه بر اهمیت جدولی برای سپاهان، از حیث تثبیت جایگاه استقلال خوزستان در میانه جدول نیز اهمیت دارد و باید دید در پایان ۹۰ دقیقه، کدام تیم به اهداف خود نزدیک‌تر خواهد شد.

نتایج دیدارهای هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال به شرح زیر است:

* چادرملو اردکان ۵ - گل‌گهر سیرجان یک

* فجر سپاسی شیراز یک - شمس آذر قزوین صفر

* پرسپولیس یک - خیبر خرم‌آباد ۲

* آلومینیوم اراک یک - پیکان تهران یک

* فولاد خوزستان ۲ - ذوب‌آهن اصفهان یک

* مس رفسنجان صفر - استقلال یک

* ملوان بندر انزلی یک - تراکتور تبریز یک