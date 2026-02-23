به گزارش خبرنگار مهر، پس از کشوقوسهای فراوان و گمانهزنیهای متعدد پیرامون آینده کادرفنی استقلال، در نهایت مدیران این باشگاه با ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی خود قطع همکاری کردند تا پرونده حضور او روی نیمکت آبیپوشان بسته شود. در ادامه این تحولات، مسئولان باشگاه بار دیگر سهراب بختیاریزاده را به عنوان سرمربی استقلال تا پایان فصل جاری انتخاب کردند.
در همین راستا، بختیاریزاده برای تکمیل و تقویت کادر فنی خود، فهرست مربیان مدنظرش را در اختیار مدیران باشگاه قرار داده است. بر اساس پیگیریها، محمد نوازی، مهدی پاشازاده و یک مربی اروپایی از گزینههای اصلی حضور در کادر فنی جدید استقلال به شمار میروند و مذاکرات با این نفرات در دستور کار قرار دارد.
همچنین وضعیت وریا غفوری برای ادامه همکاری یا جدایی از جمع آبیپوشان به زودی مشخص خواهد شد و تصمیم نهایی درباره حضور او در کادرفنی استقلال طی روزهای آینده اتخاذ میشود. در بخش دروازهبانی نیز پس از جدایی مربی یونانی، بهزاد غلامپور از این پس به تنهایی مسئولیت هدایت و تمرین دروازهبانهای استقلال را بر عهده خواهد داشت.
تیم فوتبال استقلال که در هفته گذشته موفق شد مس را شکست دهد، اکنون تمرینات خود را برای دیدار هفته بیستوسوم لیگ برتر مقابل فجرسپاسی آغاز کرده است. این مسابقه قرار است روز جمعه هشتم اسفند از ساعت ۱۹ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شود و آبیها امیدوارند با تداوم روند پیروزیهای خود، جایگاهشان را در جدول تثبیت کنند.
