۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۲۵

جنجال دوباره از دو نیمکت‌نشین همیشه شاکی!

دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز در هفته جاری رقابت‌ها با حاشیه‌ای پررنگ همراه شد؛ جایی که در میانه نیمه دوم، درگیری لفظی نیمکت‌نشینان دو تیم به تنش کشیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تیم‌های ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز از ساعت ۱۸:۴۵ امروز در ورزشگاه ورزشگاه سیروس قایقران آغاز شد اما در اواسط نیمه دوم با حاشیه‌ای جدی همراه بود.

در جریان بازی، جدال لفظی میان مازیار زارع و خداداد عزیزی بالا گرفت و تنش ایجاد شده تا آستانه درگیری فیزیکی پیش رفت. با این حال، دخالت سایر اعضای دو تیم مانع از گسترش ماجرا شد.

داور مسابقه با توجه به ادامه اعتراض‌ها و فضای ملتهب کنار زمین، هر دو نفر را از روی نیمکت اخراج کرد. تداوم تنش‌ها موجب وقفه‌ای حدود ۶ دقیقه‌ای در جریان مسابقه شد و بازی پس از آرام شدن شرایط از سر گرفته شد.

این دو چهره در طول فصل جاری نیز چندین بار با محرومیت‌های انضباطی مواجه شده بودند و اتفاق امروز بار دیگر حواشی مربوط به نیمکت دو تیم را پررنگ کرد.

مهدی مرتضویان

