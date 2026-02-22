به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه تیمهای ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز از ساعت ۱۸:۴۵ امروز در ورزشگاه ورزشگاه سیروس قایقران آغاز شد اما در اواسط نیمه دوم با حاشیهای جدی همراه بود.
در جریان بازی، جدال لفظی میان مازیار زارع و خداداد عزیزی بالا گرفت و تنش ایجاد شده تا آستانه درگیری فیزیکی پیش رفت. با این حال، دخالت سایر اعضای دو تیم مانع از گسترش ماجرا شد.
داور مسابقه با توجه به ادامه اعتراضها و فضای ملتهب کنار زمین، هر دو نفر را از روی نیمکت اخراج کرد. تداوم تنشها موجب وقفهای حدود ۶ دقیقهای در جریان مسابقه شد و بازی پس از آرام شدن شرایط از سر گرفته شد.
این دو چهره در طول فصل جاری نیز چندین بار با محرومیتهای انضباطی مواجه شده بودند و اتفاق امروز بار دیگر حواشی مربوط به نیمکت دو تیم را پررنگ کرد.
