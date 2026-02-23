به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و مس رفسنجان در چارچوب هفته بیست‌ودوم رقابت‌های لیگ برتر، شامگاه یکشنبه سوم اسفند به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید تا استقلال با کسب سه امتیاز این مسابقه به صدر جدول رده‌بندی صعود کند.

در حالی که پیش از این مسابقه، سهراب بختیاری‌زاده به عنوان سرمربی جدید استقلال معرفی شده بود، اما او در این بازی از روی سکوها نظاره‌گر عملکرد شاگردانش بود و هدایت آبی‌ها در کنار زمین بر عهده وریا غفوری بود که به عنوان نفر اول کادرفنی در این دیدار فعالیت می‌کرد.

پس از پایان مسابقه، غفوری به صورت شفاهی اعلام کرده است که تمایلی به ادامه همکاری با کادرفنی استقلال ندارد. بر همین اساس، قرار است امروز اعضای هیئت‌مدیره باشگاه استقلال جلسه‌ای برگزار کنند که یکی از محورهای اصلی آن، تصمیم‌گیری درباره ترکیب کادرفنی و انتخاب دستیاران برای بختیاری‌زاده خواهد بود.

سرمربی جدید استقلال علاوه بر جذب دستیاران ایرانی، در نظر دارد یک یا دو مربی خارجی نیز به کادرفنی خود اضافه کند. همچنین وضعیت نهایی وریا غفوری و ادامه یا قطع همکاری او با باشگاه، به احتمال زیاد در جلسه امروز مشخص خواهد شد.