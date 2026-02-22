۳ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

اولین واکنش سرمربی جدید استقلال پس از برد امشب مقابل مس

سرمربی جدید استقلال تهران با ابراز رضایت از عملکرد بازیکنان این تیم گفت: ترکیب بازی امشب با مس را وریا غفوری و دستیارانش انتخاب کرده بودند و به مجموعه تیم تبریک می‌گویم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در حالی امشب مقابل مس رفسنجان به پیروزی یک بر صفر رسید و با 38 امتیاز به صدر جدول رسید که وریا غفوری پس از برکناری ریکاردو ساپینتو هدایت آبی پوشان را بر عهده داشت. غفوری در حالی استقلال را از کنار زمین رهبری کرد که سهراب بختیاری زاده ظهر امروز به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد و راهی رفسنجان شد تا دیدار تیمش مقابل مس را از نزدیک تماشا کند.

بختیاری‌زاده پی از پایان مسابقه امروز به خبرنگاران در میکسدزون گفت: می‌توانستیم در نیمه اول گل‌های بیشتری بزنیم. در بازیهای بعدی باید بهتر شویم. ارنج تیم در بازی امروز با وریا غفوری و سایر اعضای کادر فنی بود. به مجموعه تیم تبریک می گویم چون برد مهمی کسب کردیم. امیدوارم توانسته باشند هواداران را خوشحال کنند.

    • حامد IR ۰۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      آقای بختیاری زاده باید بدونن تیم صدر جدول رو تحویل گرفتن و ما به جز قهرمانی و برد در بازی‌های آینده چیز دیگه ایی نمیخایم
    • علی IR ۰۶:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      کاردرست همینه به جوانان میدان داد تا خود رو بهتر نشان دهند تبریک به طرف دارانش
    • علی IR ۱۰:۱۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      امیدواریم استقلال قهرمان بشه ولی اگر سهمیه لیگ ۲ اسیا رو گرفت بهتره با تیم امید در مسابقات شرکت کنه،خوب نیست تو سطح از مسابقات بریم و نتیجه نگیریم

