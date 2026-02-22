اولین واکنش سرمربی جدید استقلال پس از برد امشب مقابل مس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در حالی امشب مقابل مس رفسنجان به پیروزی یک بر صفر رسید و با 38 امتیاز به صدر جدول رسید که وریا غفوری پس از برکناری ریکاردو ساپینتو هدایت آبی پوشان را بر عهده داشت. غفوری در حالی استقلال را از کنار زمین رهبری کرد که سهراب بختیاری زاده ظهر امروز به عنوان سرمربی جدید این تیم معرفی شد و راهی رفسنجان شد تا دیدار تیمش مقابل مس را از نزدیک تماشا کند.

بختیاری‌زاده پی از پایان مسابقه امروز به خبرنگاران در میکسدزون گفت: می‌توانستیم در نیمه اول گل‌های بیشتری بزنیم. در بازیهای بعدی باید بهتر شویم. ارنج تیم در بازی امروز با وریا غفوری و سایر اعضای کادر فنی بود. به مجموعه تیم تبریک می گویم چون برد مهمی کسب کردیم. امیدوارم توانسته باشند هواداران را خوشحال کنند.

