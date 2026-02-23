۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۵۲

نامه پرسپولیس برای لیست خرید تابستانی/ اوسمار در موقعیت تصمیم‌گیری

نامه پرسپولیس برای لیست خرید تابستانی/ اوسمار در موقعیت تصمیم‌گیری

باشگاه پرسپولیس تصمیم به ارائه نامه رسمی به سرمربی برزیلی برای اعلام لیست خرید جهت فعالیت در نقل و انتقالات تابستانی سال آینده را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در راستای ادامه حمایت های خود از اوسمار ویه‌را سرمربی برزیلی سرخپوشان پیشنهاد ادامه همکاری با او برای فصل آینده را به هیئت مدیره اعلام کرد تا در جلسه فردا سه شنبه مورد تصویب اعضا قرار بگیرد.

حدادی که در مصاحبه اخیر اوسمار نشانه هایی از احتمال جدایی او را به طور یکطرفه احساس کرده است برای توافق بر سر مبلغ جدایی احتمالی وزدهنگام با وی قصد دارد پا را یک قدم فراتر هم بگذارد و لیست خرید فصل آینده را با نظر مستقیم اوسمار تهیه و جمع بندی کند.

مدیرعامل پرسپولیس قصد دارد با این روش ضمن حمایت قاطع خود از سرمربی تیم نسبت به تصمیمات او هرچه زودتر اقدام کند تا سرمربی برزیلی با آرامش خیال بیشتری برای فصل آینده برنامه ریزی کند اما احتمال اینکه شماره یک نیمکت پرسپولیس موافق با ادامه همکاری با باشگاه به خاطر موارد به وجود آمده در مدیریت و رختکن شود همچنان اندک است تا پروژه ادامه همکاری اش با سرخ ها همچنان در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.

    • اسی IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      آقای حدادی از جیب مبارک خرج اوسمار کن نه از جیب ملت
    • جمال IR ۱۱:۴۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      نمی‌دونم چرا جوان گرایی بلد نیستی اسمار مگه برانکو ضرر کرد هر چی پیر هست ،به سلامت ،پرسپولیس، مال مردم هست نه مال یه عده خاص. تمام شد رفت
      • IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
        شیر پیر هم باشه شیر اینجوری راجب بازیکنای پرسپولیس صحبت نکن
    • محمد IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      آقای حدادی تیم بزرگ سرمربی بزرگ میخواد نه اوسمار. سرمربی این تیم یا باید یحیی گلمحمدی ویا برانکو باشه سرمربی که نتونه به بازبکنانش تو تمرین فشار بیاره تا بدنش تو بازی رسمی کم نیاره و هی پاس به عقب ندن سرمربی نیست. شماها که نتونستید جلو باختهای تیم را بگیرید بهتره دسته جمعی استعفا بدهید نه اوسمار را ابقا کنید.
    • حمید IR ۱۳:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      الان وقتش هست پرسپولیس جوانگرایی کند ومخصوصا خط هافبک و دفاع وسط تیم باید جوان باشند وبدوند شاید این فصل نتیجه نده ولی مطمئنآ در فصل بعدی نتیجه جوانگرایی را خواهد دید پرسپولیس یک بازیساز مثل آلوز نیاز دارد این همه تیم باشگاهی تو برزیل معدن بازیکن خود اوسمار میتونه دوتاشون و بیاره وتیم و از این وضعیت نجات بدهد البته امسال همه تیم‌ها نوسان دارند استقلال سپاهان تراکتور حتی گل گهر
    • مخلصی FR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      از نتایج کسب شده بخصوص شکست های که اوسمار بدست آورده است می توان قضاوت کرد که این مربی به هیچ عنوان نمی تواند تیم پرسپولیس را به جایگاه واقعیش برساند.آقای حدادی وقت را تلف نکن ومربی در شأن این تیم انتخاب نمایید.درغیر خودت باید جابجا شوید!؟

