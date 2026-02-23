به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در راستای ادامه حمایت های خود از اوسمار ویه‌را سرمربی برزیلی سرخپوشان پیشنهاد ادامه همکاری با او برای فصل آینده را به هیئت مدیره اعلام کرد تا در جلسه فردا سه شنبه مورد تصویب اعضا قرار بگیرد.

حدادی که در مصاحبه اخیر اوسمار نشانه هایی از احتمال جدایی او را به طور یکطرفه احساس کرده است برای توافق بر سر مبلغ جدایی احتمالی وزدهنگام با وی قصد دارد پا را یک قدم فراتر هم بگذارد و لیست خرید فصل آینده را با نظر مستقیم اوسمار تهیه و جمع بندی کند.

مدیرعامل پرسپولیس قصد دارد با این روش ضمن حمایت قاطع خود از سرمربی تیم نسبت به تصمیمات او هرچه زودتر اقدام کند تا سرمربی برزیلی با آرامش خیال بیشتری برای فصل آینده برنامه ریزی کند اما احتمال اینکه شماره یک نیمکت پرسپولیس موافق با ادامه همکاری با باشگاه به خاطر موارد به وجود آمده در مدیریت و رختکن شود همچنان اندک است تا پروژه ادامه همکاری اش با سرخ ها همچنان در هاله ای از ابهام قرار بگیرد.