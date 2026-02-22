تقسیم امتیاز ملوان و تراکتور در شب درگیری دو چهره همیشه جنجالی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز از ساعت ۱۸:۴۵ امشب یکشنبه در هفته بیست و دوم لیگ برتر فصل جاری برگزار شد که این بازی با تساوی یک - یک همراه بود.محمدجواد محمدی (۵۷) برای ملوان و دانیال اسماعیلی فر (۸۶) برای تراکتور گلزنی کردند.

ترکیب ملوان

فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفارزاده، محمد پاپی(۷۸- علیرضا رمضانی)، قائم اسلامی‌خواه، غلامرضا ثابت‌ایمانی، حسین صادقی(۷۸ - عباس حبیبی)، فرهان جعفری(۵۷ - ماهان بهشتی)، محمدجواد محمدی

ترکیب تراکتور

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، تیبور هالیلوویچ(۸۲ - سیدمهدی حسینی)، دانیال اسماعیلی‌فر، اشتراکال(۷۰ - مهرداد محمدی)، مهدی هاشم‌نژاد(۸۲ - لوشکیا)، خامروبکف، محمد نادری، دروژدک، فرشاد فرجی و امیرحسین حسین‌زاده.

قدرنشناسی آقای گل به ضرر تراکتور شد

این بازی در حالی اغاز شد که ملوان بندرانزلی از همان دقیقه نخست سعی داشت با بازی مستقیم و استفاده از فضای پشت محوطه جریمه میهمان تبریزی خود را غافلگیر کند. آنها در دقیقه ۳ روی شوت پاپی می توانستند گل نخست را به ثمر برساند اما در این زمینه ناکام بودند تا نوبت به فرصت مسلم گلزنی برای تراکتور شود.

امیرحسین حسین زاده در دقیقه ۹ روی ضد حمله برق آسای هم تیمی هایش با دروازه خالی از گلر ملوان روبرو شد اما بغل پای او به طرز عجیبی زده شد تا توپ از کنار دروازه به بیرون برود. فرصت گلزنی استثنایی که آقای گل فعلی لیگ برتر قدرش را ندانست اما محمد ربیعی که برای نخستین بار روی نیمکت تراکتور به عنوان سرمربی حضور داشت او را تشویق کرد تا روحیه اش را از دست ندهد.

تراکتور در دقیقه ۳۲ نیز با پاس کاری منظم خود توانستند بار دیگر پشت موطه جریمه ملوان برای هالیلوویچ موقعیت گل ایجاد کنند اما شوت سرکش بازیکن خارجی تراکتور به بیرون رفت تا نیمه نخست بدون اینکه گلی رد و بدل شود به پایان برسد.

دو گل در جنجال دو نفر نیمکت نشین!

ملوان نیمه دوم را کاملا متفاوت از ۴۵ دقیقه نخست آغاز کرد. انها بازی رو به جلو را در دستور کار قرار دادند تا بتوانند با خلق موقعیت در محوطه جریمه میهمان خود اقدام به موقعیت آفرینی کنند.

این تیم بالاخره در دقیقه ۵۸ از سمت چپ زمین صاحب یک ضربه ایستگاهی شد تا قائم اسلامی‌خواه با ارسال دقیقی خود، موقعیت را برای جواد محمدی به وجود آورد تا او نیز با یک ضربه سر، توپ را به قعر دروازه بیرانوند بفرستد.

ملوان در ادامه هم سعی داشت روی شوت های از پشت محوطه جریمه گل های دیگری را بزند اما این امر تحقق پیدا نکرد تا توقف ناخواسته بازی روی درگیری لفظی مازیار زارع سرمربی ملوان و خداداد عزیزی مدیر تراکتور باعث شود محمد ربیعی بتواند تراکتور را از لحاظ ذهنی آماده بازگشت به بازی کند تا دانیال اسماعیلی فر روی حرکت انفرادی و پاسکاری با محمد نادری بتواند گل تساوی را به ثمر برساند.

تراکتور با این یک امتیاز به رتبه دوم با ۳۶ امتیاز رسید و ملوان نیز رتبه نهم را با ۲۹ امتیاز تصاحب کرد.