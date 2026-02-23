به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دیداری حساس از هفته بیستودوم لیگ برتر موفق شد با تکگل منیر الحدادی از سد مس رفسنجان عبور کند و با کسب این پیروزی ارزشمند، جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کند. در این مسابقه، علاوه بر عملکرد تهاجمی آبیپوشان، نمایش مطمئن خط دفاعی و بهویژه عملکرد دروازهبان اسپانیایی تیم یکی از عوامل اصلی ثبت این نتیجه به شمار میرفت.
در این دیدار، استقلال نیمه نخست را با تمرکز بر کنترل بازی و استفاده از فرصتهای هجومی سپری کرد و در نهایت توانست با گل منیر الحدادی به برتری دست پیدا کند. با آغاز نیمه دوم، فشار حملات تیم مس رفسنجان افزایش یافت و این تیم تلاش کرد تا نتیجه بازی را جبران کند. در این شرایط، آدان بارها با خروجهای بهموقع از دروازه، ارسالهای خطرناک حریف را دفع کرد و اجازه شکلگیری موقعیت جدی روی دروازه استقلال را نداد.
مهمترین صحنه بازی برای این دروازهبان اسپانیایی، مهار موقعیت تکبهتک مهاجم مس رفسنجان بود؛ سیوی که در مقطع حساسی از مسابقه انجام شد و نقش مستقیمی در حفظ کلینشیت و تثبیت پیروزی آبیها داشت. آدان در این مسابقه نشان داد که علاوه بر تجربه بالا، در زمانبندی خروج از دروازه و واکنشهای لحظهای نیز همچنان در سطح قابل اتکایی قرار دارد.
عملکرد این دروازهبان باتجربه بهویژه در نیمه دوم باعث شد استقلال در دقایق پایانی با آرامش بیشتری بازی را مدیریت کند و حملات پراکنده حریف نیز بدون نتیجه باقی بماند. ثبت کلینشیت در این دیدار اهمیت مضاعفی داشت، زیرا استقلال در کورس رقابتهای بالای جدول نیاز مبرم به حفظ امتیازات داشت و آدان یکی از ستونهای اصلی تحقق این هدف بود.
استفاده از تجربه بینالمللی این دروازهبان در دیدارهای حساس فصل جاری به یکی از نقاط قوت ترکیب استقلال تبدیل شده است. آدان با آرامش در بازیسازی از عقب زمین، مدیریت فضای محوطه جریمه و واکنشهای بهموقع در موقعیتهای خطرناک، اعتماد کادرفنی و هواداران استقلال را تا حد زیادی جلب کرده است.
در مجموع، اگرچه تکگل منیر الحدادی سه امتیاز مهم را برای استقلال به همراه داشت، اما نمایش دروازهبان اسپانیایی این تیم نیز سهم قابل توجهی در حفظ این پیروزی داشت؛ موضوعی که میتواند در ادامه مسیر فصل برای آبیپوشان تعیینکننده باشد.
