به گزارش خبرنگار مهر، عنایتالله میرزایی صبح امروز دوشنبه در برنامه زنده رادیو لرستان ضمن تشریح عملکرد و برنامههای اداره کل راه و شهرسازی، بر اهمیت صداقت و شفافیت در اطلاعرسانی به مردم تأکید کرد و اظهار داشت: وظایف گسترده اداره کل راه و شهرسازی در حوزه عمرانی استان شامل ساخت مسکن، راه و اجرای طرحهای شهرسازی و توسعه شهری است و تلاش شده در تمامی شهرستانهای استان پروژههای فعال داشته باشیم.
پیشرفت ۹۰ درصدی کمربندی دورود
وی با بیان اینکه در هر ۱۲ شهرستان استان پروژههای زیربنایی در حال اجرا است، افزود: این طرحها جزو تعهدات ما محسوب میشوند و برنامه داریم پروژههای بیشتری نیز در شهرستانها تعریف کنیم.
میرزایی، گفت: به دلیل موقعیت جغرافیایی استان، هزینه راهسازی بالا است، اما تمرکز ویژهای بر توسعه راهها صورتگرفته است.
وی عنوان کرد: هماکنون ۲۳ پروژه فعال راهسازی در استان در حال اجرا است و هیچکدام تعطیل نیستند، از جمله این پروژهها محور چهارخطه الیگودرز - داران به طول ۲۰ کیلومتر است که از این محور ۱۳.۵ کیلومتر آن آماده شده و تنها حدود شش کیلومتر آن باقیمانده است.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان همچنین به کمربندی دورود اشاره کرد و گفت: این پروژه به طول ۱۲ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد در حال اجرا است و از مطالبات دیرینه مردم منطقه به شمار میرود.
افتتاح واریانت «چنار» طی ماههای آینده
میرزایی از پروژه آزادراه بروجرد - شازند بهعنوان محور مهم ارتباطی نام برد و افزود: با پیگیریهای استاندار لرستان عملیات از سمت شازند آغاز شده و با تکمیل آن، کریدور شمال به جنوب استان کامل خواهد شد.
وی گفت: واریانت «چنار» با پیشرفت ۹۰ درصدی با تأمین منابع طی ماههای آینده تکمیل میشود و آخرین قطعه محور خرمآباد - کوهدشت به بهرهبرداری خواهد رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، ادامه داد: از دیگر پروژههای حوزه راهسازی در استان محور کوهدشت - «زانوگه» به طول ۱۷ کیلومتر که عملیات اجرایی دو کیلومتر از آن طی سال گذشته به اتمام رسیده و هم اکنون ۱۰ کیلومتر دیگر از این محور با پیشرفت ۳۰ درصد در حال اجرا است، همچنین محور گردشگری خرمآباد - سپیددشت، از پروژههای بزرگ راه و شهرسازی استان به طول ۲۳ کیلومتر است که با پیشرفت مناسب در حال اجرا است، همچنین ۱۷.۵ کیلومتر از محور پلدختر نیز از پروژههای این اداره کل بوده که خوشبختانه آن هم با پیشرفت مناسبی در دست اقدام قرار دارد.
اختصاص ۸ همت اعتبار به پروژههای حوزه راه لرستان در سفر رئیسجمهور
میرزایی از آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ کمربندی غربی خرمآباد طی آینده نزدیک خبر داد و گفت: این پروژه که به همت و پیگیری استاندار لرستان به این مرحله رسیده نقش مهمی در کاهش ترافیک شهری خواهد داشت.
وی با اشاره به مصوبات سفر اخیر رئیسجمهور به لرستان، اظهار کرد: در حوزه تخصیص اعتبار، وزارت راه و شهرسازی رتبه دوم را در استان داشت و برای پروژههای راهسازی و راهآهن استان بالغ بر هشت همت اعتبار دوساله در نظر گرفته شده که تحولی اساسی در زیرساختهای حملونقل ایجاد خواهد کرد.
پیشرفت تنها ۳۰ درصدی طرح نهضت ملی مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی لرستان، یکی از مشکلات اصلی در طرح نهضت ملی مسکن را کمبود زمین به دلیل کوهستانی بودن استان دانست و گفت: در حال حاضر ۳۷ هزار متقاضی واجد شرایط مسکن در استان وجود دارد که برای ۱۰ هزار و ۲۰۳ نفر زمین تأمین و پروژهها با پیشرفت بیش از ۳۰ درصد در حال اجرا است.
میرزایی ضمن اشاره به افتتاح سه هزار و ۳۸۹ واحد مسکن در دهه مبارک فجر امسال در استان، بر لزوم واریز بهموقع آورده متقاضیان و همکاری بانکهای عامل برای تسریع ساختوساز تأکید کرد و از متقاضیان خواست پیامکهای اطلاعرسانی مربوط به پرداختها را جدی بگیرند تا روند پیشرفت پروژهها با سرعت بیشتری انجام شود.
