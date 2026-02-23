۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

اکران آنلاین «پیشمرگ» از ۵ اسفند

اکران آنلاین «پیشمرگ» از ۵ اسفند

فیلم سینمایی «پیشمرگ» به کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی آرش زینال خیری از پنجم اسفند اکران آنلاین می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «پیشمرگ» همزمان با پنجم اسفند سالروز شهادت شهید سعید قهاری سعید در پلتفرم فیلم نت اکران آنلاین می‌شود.

این فیلم با کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی آرش زینال خیری محصول انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح است که در چهل و سومین دوره جشنواره فیلم فجر با آرای تماشاگران عنوان بهترین فیلم از نگاه مردمی را از آن خود کرد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را کسب کرد.

مهدی نصرتی، الناز ملک، عبدالرضا نصاری، مهیار شاپوری، بهرام ابراهیمی، ساناز سعیدی و حسام منظور در این فیلم سینمایی ایفای نقش کردند.

کد خبر 6757142
ندا زنگینه

