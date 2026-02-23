اکران آنلاین «پیشمرگ» از ۵ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «پیشمرگ» همزمان با پنجم اسفند سالروز شهادت شهید سعید قهاری سعید در پلتفرم فیلم نت اکران آنلاین می‌شود.

این فیلم با کارگردانی علی غفاری و تهیه کنندگی آرش زینال خیری محصول انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح است که در چهل و سومین دوره جشنواره فیلم فجر با آرای تماشاگران عنوان بهترین فیلم از نگاه مردمی را از آن خود کرد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران را کسب کرد.

مهدی نصرتی، الناز ملک، عبدالرضا نصاری، مهیار شاپوری، بهرام ابراهیمی، ساناز سعیدی و حسام منظور در این فیلم سینمایی ایفای نقش کردند.