«منشور» با اجرای بهاره افشاری در شبکه خانگی

به گزارش خبرگزاری مهر، «منشور» با اجرا و تهیه کنندگی بهاره افشاری برنامه جدید فیلم نت است که هر پنجشنبه از این پلتفرم پخش می شود. اولین قسمت این برنامه پنجشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۸ صبح عرضه می‌شود.

کارگردانی این برنامه ۱۷ قسمتی را که تولید سال ۱۴۰۴ است، محسن احتشامی برعهده دارد و مهمانان ویژه ای برای گفتگوهای چالشی در «منشور» در نظر گرفته شده اند.

«منشور» برای گروه سنی بالای ۱۵ سال عرضه می شود.

این اولین بار است که فیلم نت یک برنامه گفتگومحور صبحگاهی پخش می کند.

در توضیح این برنامه آمده است: «گفتگوی انسان با انسان‌ …!»