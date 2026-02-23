حجتالاسلام برومند رازیانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ملی «زندگی با آیهها» همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در استان کردستان اجرایی شده است.
وی افزود: این طرح با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و انس بیشتر مردم با آیات الهی و تدبر در مفاهیم قرآن کریم، به شیوههای مختلف از جمله مسابقه پیامکی، مسابقه تلویزیونی و برنامههای مجازی از طریق سایت «سفیران آیهها» در سطح استان در حال برگزاری است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به استقبال گسترده مردم از این طرح بیان کرد: تا پایان روز چهارم ماه مبارک رمضان، در مجموع ۳۴ هزار و ۱۰۰ پیامک به بخش مسابقه پیامکی «زندگی با آیهها» ارسال شده است.
وی ادامه داد: در این مدت ۱۵ هزار و ۵۶۳ نفر در این طرح شرکت کردهاند و به طور میانگین روزانه بیش از هشت هزار و ۵۰۰ پیامک دریافت شده است.
حجتالاسلام رازیانی خاطرنشان کرد: این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد و هر روز به قید قرعه جوایزی به برگزیدگان اهدا میشود.
