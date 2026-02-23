«یک نبرد پس از نبرد دیگر» برنده بفتا شد؛ بیشترین باخت برای«مارتی معظم»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، «یک نبرد پس از نبرد دیگر» شب پیش در هفتاد و نهمین دوره جوایز فیلم بفتا پیشتاز شد و ۶ جایزه از جمله بهترین فیلم و کارگردانی را برای پل توماس اندرسون به خانه برد و برنده جایزه بهترین فیلمبرداری و تدوین هم شد.

در بزرگترین شب برای سینمای بریتانیا که به عنوان یکی از بزرگترین شب‌ها در سطح جهانی هم شناخته می شود و به میزبانی آلن کامینگ، بازیگر محبوب «خائن‌ها»، برگزار شد، بهترین های سینما شناخته شدند و در نهایت گروه سازنده «یک نبرد پس از نبرد دیگر» شامل چیس اینفینیتی، لئوناردو دی‌کاپریو، پل توماس اندرسون، تیانا تیلور و بقیه بازیگران و عوامل فیلم روی صحنه آمدند تا جایزه بهترین فیلم را برای «یک نبرد پس از نبرد دیگر» در مراسم اهدای جوایز فیلم بفتا ۲۰۲۶ در تالار سلطنتی جشنواره دریافت کنند.

در این مراسم شان پن جایزه بازیگر نقش مکمل مرد را برای بازی در «یک نبرد پس از نبرد دیگر» به خانه برد و وونمی موساکو جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را برای فیلم «گناهکاران» دریافت کرد. «فرانکنشتاین» نیز در بخش‌های طراحی صحنه، گریم، مو و طراحی لباس به عنوان پیشتاز ظاهر شد.

بزرگترین شوک مراسم زمانی بود که رابرت آرامایو، پس از دریافت جایزه ستاره نوظهور، جایزه بهترین بازیگر مرد را هم برد و چهره هایی چون تیموتی شالامه و لئوناردو دی‌کاپریو را شکست داد. این ستاره بریتانیایی در نقش اصلی فیلم «قسم می‌خورم» که یک فیلم زندگینامه‌ای مستقل درباره جان دیویدسون، فعال واقعی سندرم تورت است، بازی کرد.

در این مراسم که با حضور ویلیام شاهزاده بریتانیا و همسرش برگزار شد، فیلم «گناهکاران» ساخته رایان کوگلر با ۳ جایزه به پرافتخارترین فیلم از یک کارگردان سیاه‌پوست بدل شد و جایزه فیلمنامه غیراقتباسی، بازیگر نقش مکمل زن برای وونمی موساکو و موسیقی متن برای لودویگ گورانسون را دریافت کرد.

کوگلر که به عنوان اولین برنده سیاه‌پوست در بخش فیلمنامه غیراقتباسی بفتا نامش در تاریخ این جوایز ثبت شد، گفت: وقتی به صفحه خالی نگاه می‌کنید، به کسی که دوستش دارید فکر کنید، به هر کسی که دردش را دیده‌اید و با او احساس همدردی می‌کنید و آرزو می‌کنید حالش بهتر شود، فکر کنید و بگذارید این عشق به شما انگیزه بدهد. من برای همیشه از این بابت سپاسگزارم، از همه شما متشکرم.

پس از اینکه فیلم «هَمِنت» ساخته کلوئی ژائو جایزه بهترین فیلم بریتانیایی را از آن خود کرد، جسی باکلی بازیگر نقش اول آن، جایزه بهترین بازیگر زن را به خانه برد.

فیلم «ارزش احساسی» با دریافت جایزه بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را از آن خود کرد. «آواتار۳» با کسب جایزه بهترین جلوه های ویژه و «اف یک» با جایزه بهترین صدا مراسم را ترک کردند و جایزه بهترین فیلم مستند به «آقای هیچکس در برابر پوتین» رسید. «زوتروپولیس۲» هم به عنوان بهترین انیمیشن شناخته شد.

فیلم «یک نبرد پس از نبرد دیگر» با ۱۴ نامزدی - که کمی کمتر از رکورد ۱۶ نامزدی «گاندی» بود - پیشتاز نامزدان امسال بود و پس از آن فیلم «گناهکاران» رایان کوگلر با ۱۳ نامزدی قرار داشت. «هَمنت» ساخته کلوئی ژائو و «مارتی معظم» ساخته جاش سفدی هر دو ۱۱ نامزدی داشتند، هرچند که دومی در نهایت به طور کامل از جوایز کنار گذاشته شد و با رکورد بیشترین باخت در تاریخ بفتا برابری کرد.