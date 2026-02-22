نگرانی بفتا از برگزاری مراسم زیر سایه رسوایی سلطنتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، در حالی که ویلیام و کیت تنها چند روز پس از بازداشت اندرو در مراسم اهدای جوایز بفتا حضور پیدا می‌کنند، چگونگی برگزاری این مراسم به دغدغه برگزارکنندگان بدل شده است. شاهزاده و همسر وی تنها چند روز پس از بازداشت اندرو برادر پادشاه به دلیل افشای اسرار سلطنت به جفری اپستین، در «لحظه‌ای ناخوشایند»، قرار است در مراسم شرکت کنند.

حالا بفتا با دستورالعمل‌های جدید و سختگیرانه‌ ای که برای جوایز صادر کرده تلاش دارد تا در حضور ویلیام و کیت در هفتاد و نهمین مراسم اهدای جوایز آکادمی فیلم بریتانیا، آنها به سوژه طنز مجریان مراسم تبدیل نشوند.

سال پیش شاهزاده ویلیام و همسرش از شرکت در مراسم خودداری کردند و به جای آن در همان زمان به تعطیلات خانوادگی رفتند.

با توجه به اینکه دستگیری برادر رسوا شده‌ پادشاه چارلز موضوعی حساس است، روسای این مراسم دستورهای سختگیرانه‌ای در مورد هرگونه «شوخی» احتمالی با اندرو برای شب مراسم صادر کرده‌اند.

این جوایز توسط آلن کامینگ، ۶۱ ساله، که بارها به انتقاد از خانواده سلطنتی پرداخته و به این امر مشهور بوده، اجرا می‌شود. برجسته‌ترین مورد او پس دادن نشان افتخار OBE خود در سال ۲۰۲۳ است که گفت دوست ندارد تصور شود او با امپراتوری مسموم ارتباطی دارد. او حتی در سریال انیمیشنی تقلیدی درباره خانواده سلطنتی با عنوان «شاهزاده»، نیز حضور داشت.

پس از مجموعه اتفاق هایی که برای خانواده سلطنتی رخ داده، اکنون حضور او باعث نگرانی شده است.

در همین حال یک منبع به روزنامه سان گفت: آلن به وضوح نظراتی درباره سلطنت دارد، در حالی که روسای بفتا می‌خواهند توجه فقط معطوف فیلم‌ها و برندگان باشد.

آنها افزودند: هرگونه اشاره‌ای به دستگیری اندرو، ذهن ها را از جوایز دور می‌کند. نگرانی در مورد هرگونه تلاش برای طنزپردازی در مورد آنچه برای اندرو اتفاق افتاده است، وجود دارد.

علاوه بر این، این منبع تأکید کرد اگر شاهزاده ویلیام و پرنسس کیت در بین تماشاگران باشند، «حتی عجیب‌تر» است.

در عین حال اعلام شد خرس پدینگتون امسال برای اولین بار به جمع اهداکنندگان جوایز فیلم بفتا پیوسته است.

حضور خرس پدینگتون به عنوان یکی از اهداکنندگان مراسم تأیید شده و این موجود محبوب- که در حال حاضر در وست‌اند با نمایش «پدینگتون موزیکال» روی صحنه است- قرار است جایزه بهترین فیلم کودک و خانوادگی را اهدا کند.

دیگر حاضران این شب شامل آرون پیر، ایمی لو وود، آلیشیا ویکاندر، آلیا بات، برایان کرانستون، کیلین مورفی، دیوید جانسون، دلروی لیندو، امیلی واتسون، ارین دوهرتی، ایتن هاوک، جیلین اندرسون، گلن کلوز، هانا وادینگهام، کارن گیلان، کیت هادسون، کاترین هان، کری واشنگتن، لیتل سیمز، مگی جیلنهال، میا مک‌کنا-بروس، مایکل بی. جردن، مایلز کیتون، میلی آلکاک، مینی درایور، مونیکا بلوچی، نوح جوپ، اولیویا کوک، پاتریک دمپسی، رجی-جین پیج، ریز احمد، سدی سینک، استلان اسکارگارد، استورمزی و وارویک دیویس می‌شوند.

جوایز فیلم بفتا امشب (۲۲ فوریه) در تالار جشنواره سلطنتی لندن برگزار می‌شود.