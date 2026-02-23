تسلیت مخبر به خانواده معظم متوسلیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت مادر گرانقدر جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان را تسلیت گفت.
متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خانواده محترم متوسلیان
ضایعه درگذشت بانوی ماجده و صابره، حاجیه خانم معصومه حسینیزاده، مادر گرانقدر جاویدالاثر سرافراز حاج احمد متوسلیان، موجب تأثر و تألم فراوان شد.
آن مرحومه مغفوره، با چهل و سه سال چشمانتظاری صبورانه در فراق فرزند رشیدش، الگویی بیبدیل از صبر و استقامت در راه پاسداشت آرمانهای والای انقلاب اسلامی و ارزشهای دفاع مقدس شناخته میشد.
اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم متوسلیان، پیش کسوتان لشکر ۲۷ محمدرسول الله(ص) و نیز به مردم شهیدپرور ایران اسلامی صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه و علو درجات و همجواری با صالحان و شهدا، و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
محمد مخبر
