تسلیت مخبر به خانواده معظم متوسلیان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در پیامی درگذشت مادر گرانقدر جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان را تسلیت گفت.

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خانواده محترم متوسلیان

ضایعه درگذشت بانوی ماجده و صابره، حاجیه خانم معصومه حسینی‌زاده، مادر گرانقدر جاویدالاثر سرافراز حاج احمد متوسلیان، موجب تأثر و تألم فراوان شد.

آن مرحومه مغفوره، با چهل و سه سال چشم‌انتظاری صبورانه در فراق فرزند رشیدش، الگویی بی‌بدیل از صبر و استقامت در راه پاسداشت آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و ارزش‌های دفاع مقدس شناخته می‌شد.

اینجانب این مصیبت را به خانواده محترم متوسلیان، پیش کسوتان لشکر ۲۷ محمدرسول الله(ص) و نیز به مردم شهیدپرور ایران اسلامی صمیمانه تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده، رحمت واسعه و علو درجات و همجواری با صالحان و شهدا، و برای بازماندگان معزز، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمد مخبر