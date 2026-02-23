۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۵۵

پیام تسلیت رئیس بنیاد شهید در پی درگذشت مادر «حاج احمد متوسلیان»

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با صدور پیامی در گذشت بانوی ماجده و مومنه «حاجیه خانم بی بی معصومه حسینی زاده» مادر گرامی جاوید الاثر «حاج احمد متوسلیان» را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی درگذشت مادر گرامی جاویدالاثر «حاج احمد متوسلیان» به شرح ذیل است:

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان

سلام علیکم

ایمان و ایثار مادران معظم شهدا که فرزندان عزیز خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های والای الهی اسلامی و انقلابی نثار کردند در وصف نمی‌گنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان مومن و والامقام نیست.

درگذشت بانوی ماجده و مومنه «حاجیه خانم بی بی معصومه حسینی‌زاده» مادر گرامی جاویدالاثر «حاج احمد متوسلیان» را به شما خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

بدون تردید ایمان و اراده آن فرمانده بی‌نشان همیشه در یادها، ریشه در اعتقادات ناب و خالصی داشته که توسط والدین گرانقدر ایشان بالندگی یافته که در این میان نقش این بانوی والامقام غیر قابل توصیف است.

از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان مسألت دارم. امید آن که در جوار شهیدان قرین رحمت ربوبی گردند.

سید احمد موسوی

کد خبر 6757685

