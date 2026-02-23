پیام تسلیت رئیس بنیاد شهید در پی درگذشت مادر «حاج احمد متوسلیان»

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت سید احمد موسوی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی درگذشت مادر گرامی جاویدالاثر «حاج احمد متوسلیان» به شرح ذیل است:

انا لله و انا الیه راجعون

خانواده محترم جاویدالاثر حاج احمد متوسلیان

سلام علیکم

ایمان و ایثار مادران معظم شهدا که فرزندان عزیز خویش را در مسیر پاسداشت آرمان‌ها و ارزش‌های والای الهی اسلامی و انقلابی نثار کردند در وصف نمی‌گنجد و کلمات قادر به ستودن صبر جمیل این بانوان مومن و والامقام نیست.

درگذشت بانوی ماجده و مومنه «حاجیه خانم بی بی معصومه حسینی‌زاده» مادر گرامی جاویدالاثر «حاج احمد متوسلیان» را به شما خانواده محترم تسلیت عرض می‌نمایم.

بدون تردید ایمان و اراده آن فرمانده بی‌نشان همیشه در یادها، ریشه در اعتقادات ناب و خالصی داشته که توسط والدین گرانقدر ایشان بالندگی یافته که در این میان نقش این بانوی والامقام غیر قابل توصیف است.

از منظر ادب و ارادت بر ساحت ایمان و مقام صبرشان ادای احترام نموده و از درگاه پروردگار متعال علو مرتبه ربانی برای آن مرحومه مغفوره و بردباری برای بازماندگان مسألت دارم. امید آن که در جوار شهیدان قرین رحمت ربوبی گردند.

سید احمد موسوی