واکنش دانشگاه علم و صنعت در پی درگذشت یک دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران اعلام کرد: عصر یکشنبه سوم اسفند ۱۴۰۴، محمدمهدی محمدی، دانشجوی ترم چهارم کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع این دانشگاه، هنگام حضور در کلاس درس به طور ناگهانی دچار تغییر حال عمومی شد.

بر اساس اعلام دانشگاه علم و صنعت ایران، این دانشجو ابتدا دچار بدحالی شده و پس از شست‌وشوی صورت بار دیگر به کلاس بازمی‌گردد، اما برای دومین بار حال وی نامساعد می‌شود. در پی این اتفاق، بلافاصله با اورژانس تماس گرفته می‌شود.

نیروهای اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حضور یافته و دانشجو را به بیمارستان الغدیر که در نزدیکی دانشگاه قرار دارد، منتقل می‌کنند، اما با وجود تلاش‌های کادر درمان، وی جان خود را از دست می‌دهد.

روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ایران همچنین اعلام کرده است مسئولان دانشگاه از همان دقایق ابتدایی پیگیر وضعیت سلامت وی بوده‌اند. همچنین هم‌اکنون جلسه‌ای با حضور خانواده دانشجو، رئیس دانشگاه و استاد مربوطه در حال برگزاری است.

دانشگاه در ادامه اعلام کرده است، علت دقیق فوت هنوز از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده و نتایج رسمی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.