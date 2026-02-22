به گزارش خبرنگار مهر، طی دو روز گذشته دانشگاه صنعتی شریف صحنه تجمع و اعتراض دو گروه از دانشجویان بود که در مقاطعی به بروز درگیری میان آنها انجامید.
روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف در پی پیگیری خبرنگار مهر درباره این تجمعات و وضعیت فعالیتهای آموزشی اعلام کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید کردهاند، شرایط کشور باید عادی و منضبط باشد. بر همین اساس، در دو روز گذشته نزدیک به ۱۰۰ درصد کلاسهای درس در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شده است. تعداد کلاسهای لغوشده حتی نسبت به ترمهای گذشته و شرایط عادی نیز کمتر بوده است؛ بنابراین فرآیند آموزش بهطور کامل در دانشگاه برقرار است.
بر اساس اعلام این دانشگاه؛ آموزش حضوری در دانشگاه صنعتی شریف همچنان ادامه خواهد داشت.
این دانشگاه از ممنوع الورود شدن تعداد اندکی از دانشجویان خبر داد و اعلام کرده است که در این مدت، برخی افراد رفتارهایی خلاف موازین و شئونات دانشگاهی از جمله استفاده از الفاظ نامناسب و در مواردی برخورد فیزیکی داشتهاند که فرآیند ممنوعالورود شدن آنان در حال انجام است.
افراد محدودی (کمتر از انگشتان دو دست) که نقش مؤثری در این وقایع داشتهاند، ممنوعالورود خواهند شد و این موضوع امروز به آنها ابلاغ میشود. این افراد تا زمان تشکیل و رسیدگی به پرونده در کمیته انضباطی، حق ورود به دانشگاه را نخواهند داشت.
بر اساس اعلام دانشگاه صنعتی شریف؛ درباره افرادی که چنین رفتارهایی در سوابق آنان مسبوق به سابقه بوده و پیشتر نیز نسبت به رعایت شئونات دانشگاهی به آنها تذکر داده شده است، نیز امروز تصمیمگیری خواهد شد و برای آنها پرونده کمیته انضباطی تشکیل میشود.
دانشگاه صنعتی شریف تأکید کرده است که همانند گذشته با ناهنجاریها و رفتارهای خلاف قانون و مغایر با شئونات دانشگاهی برخورد خواهد کرد.
