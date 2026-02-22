  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

تجمعات دانشجویی امروز در دانشگاه‌های تهرانی برگزار شد

تجمعات دانشجویی از ظهر امروز و در دومین روز از آغاز ترم دوم در دانشگاه‌های تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تجمعات دانشجویی که روز گذشته برگزار شد، امروز یکشنبه نیز در برخی دانشگاههای تهران تجمعاتی برگزار شد.

جمعی از دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه تهران امروز با برپایی تجمعی مقابل دانشکده پزشکی این دانشگاه با سردادن شعارهایی حوادث اخیر را محکوم کردند.

این تجمعات در دانشگاه‌های امیرکبیر، شریف، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی و فردوسی مشهد نیز برگزار شد.

در برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر تجمعات بین دو گروه از دانشجویان بعضا به درگیری نیز منجر شد.

در دانشگاه شریف برخی از اساتید تلاش کردند با میانجی‌گری میان دو گروه از دانشجویان، آرامش را برقرار کنند.

همچنین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اقدام به پارچه‌نویسی اسامی شهدای حوادث دی ماه ۱۴۰۴ کردند.

در دانشگاه علم و صنعت نیز برخی دانشجویان با محکوم کردن حوادث اخیر مقابل سر در دانشگاه نماز اقامه کردند.

صمد حاج جباری، معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی نیز در مورد تجمعات امروز این دانشگاه به خبرنگار مهر گفت: این تجمع‌ها و اعتراضات در فضایی آرام و بدون مداخله خارجی برگزار شد و تاکنون هیچ‌گونه درگیری گزارش نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد که این تجمعات به‌صورت مسالمت‌آمیز پایان یابد.

کد خبر 6756635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایرانی IR ۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۴
      32 38
      پاسخ
      درودبر شرف جوانان ایرانی خوب فهمیدن پهلوی هرگز نمیخوادونمیتونه ایرانو سربلندکنه
    • IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      16 20
      پاسخ
      آفرین بر دانشجویان آگاه و شجاع و عالم و فهیم که در این بزنگاه تاریخی متوجه هستند که تمام این خون های ریخته شده جوانان ایران بخاطر پهلوی و اسرائیل و آمریکای جنایتکار است .
    • ابراهیم رهبری مهر IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۶
      18 16
      پاسخ
      این باصطلاح دانشجویان دور از هویت اصیل ایرانی که توسط بمباران تبلیغی دشمن به این انکار هویت خویش رسیده اند جریان بحرین و قره سو را خوب است مطالعه کنند
    • اکبر اسدی IR ۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۷
      8 6
      پاسخ
      پرچم آمریکا و پوستر ترامپ را آتش بزنید دشمن اصلی ما آمریکا است

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها