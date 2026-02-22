به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه تجمعات دانشجویی که روز گذشته برگزار شد، امروز یکشنبه نیز در برخی دانشگاههای تهران تجمعاتی برگزار شد.

جمعی از دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه تهران امروز با برپایی تجمعی مقابل دانشکده پزشکی این دانشگاه با سردادن شعارهایی حوادث اخیر را محکوم کردند.

این تجمعات در دانشگاه‌های امیرکبیر، شریف، علم و صنعت، خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی و فردوسی مشهد نیز برگزار شد.

در برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تهران، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر تجمعات بین دو گروه از دانشجویان بعضا به درگیری نیز منجر شد.

در دانشگاه شریف برخی از اساتید تلاش کردند با میانجی‌گری میان دو گروه از دانشجویان، آرامش را برقرار کنند.

همچنین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اقدام به پارچه‌نویسی اسامی شهدای حوادث دی ماه ۱۴۰۴ کردند.

در دانشگاه علم و صنعت نیز برخی دانشجویان با محکوم کردن حوادث اخیر مقابل سر در دانشگاه نماز اقامه کردند.

صمد حاج جباری، معاون دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی نیز در مورد تجمعات امروز این دانشگاه به خبرنگار مهر گفت: این تجمع‌ها و اعتراضات در فضایی آرام و بدون مداخله خارجی برگزار شد و تاکنون هیچ‌گونه درگیری گزارش نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد که این تجمعات به‌صورت مسالمت‌آمیز پایان یابد.