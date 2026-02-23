صدور هشدار زرد هواشناسی برای البرز؛ بارش پراکنده و کاهش دما در راه است

کامران حقآبی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد این سامانه بارشی موجب بارش باران و برف پراکنده بهویژه در مناطق کوهستانی استان البرز میشود و پس از خروج آن، کاهش محسوس دما پیشبینی شده است.
وی نوع مخاطره این سامانه را بارش باران، برف و وزش باد عنوان کرد و افزود: با توجه به شرایط پیشرو، احتمال اختلال در ترددهای جادهای، لغزندگی معابر شهری و جادهای، و کاهش دید افقی وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی البرز زمان فعالیت این سامانه را از دوشنبهشب ۴ اسفند تا صبح چهارشنبه ۶ اسفند اعلام کرد و افزود: مناطق مرکزی و ارتفاعات استان بیشترین تأثیر را از این سامانه خواهند داشت.
وی با اشاره به توصیههای هواشناسی عنوان کرد: هماستانیها برای تردد به مناطق کوهستانی، خودروهای خود را به تجهیزات زمستانی مجهز کنند. همچنین از انجام فعالیتهای کوهنوردی، در این بازه زمانی خودداری شود.
حقیآبی در پایان یادآور شد: هشدار سطح زرد به معنای نیاز به آگاهی و اقدام در صورت لزوم است و احتمال وقوع خسارت یا اختلال نقطهای در برخی مناطق وجود دارد.
نظر شما