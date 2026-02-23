ترازنامه بانک مسکن قوت گرفت/ از انضباط مالی تا اعتمادآفرینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این بانک بهعنوان بازوی تخصصی دولت در حوزه تأمین مالی بخش مسکن، با عبور موفق از فشارهای ناشی از تأمین مالی گسترده پروژههای ملی، توانست توان مالی خود را بازیابی کند.
این بانک که با داشتن سهم ۵۱ درصدی، بار اصلی نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن را به دوش میکشد، اکنون با بهبود شاخصهای مالی و پیگیری تسریع در تحقق افزایش سرمایه مصوب، آماده فصل جدیدی از تسهیلاتدهی تخصصی به بخش مسکن کشور است.
عملکرد قابل توجه و منحصر به فرد بانک مسکن در این طرح شامل تامین مالی ۱۸۸ همتی برای احداث ۳۹۰هزار واحد مسکونی نهضت ملی است که از این میزان تاکنون، بیش از ۱۴۵ همت متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژهها به سازندگان پرداخت شده است. این آمار بیانگر تعهد عملی بانک به خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه است.
علاوه بر پروژههای ملی، بانک مسکن در بخش تسهیلات خرد نیز کارنامه درخشانی بر جای گذاشته است. این بانک در بخش تسهیلات خرید و جعاله از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، بیش از ۴۱۰هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید حدود ۶۳هزار واحد مسکونی پرداخت که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۳۱ درصدی در تعداد را به خود اختصاص داد.
این بانک در همین مدت، بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات جعاله تعمیر واحد مسکونی اعطا کرده است.
ارتقای انضباط مالی و تحول دیجیتال
از ابتدای دولت چهاردهم تا پایان دیماه ۱۴۰۴، جذب منابع بانک ۴۴ درصد افزایش یافته و وصول مطالبات جاری و غیرجاری نیز رشد ۵۶ درصدی داشته است. همچنین نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) با کاهش ۵ درصدی همراه بوده است. در همین اواخر نیز تعیین تکلیف و آغاز فرآیند تسویه ۶۶۰ میلیون دلار مطالبات ارزی از بانک مرکزی نیز گامی مهم در بهبود وضعیت مالی و تقویت توان تسهیلاتدهی بانک بهشمار میرود.
همزمان با این تحولات مالی، بانک مسکن با ارتقای امنیت شبکه، غیرحضوری کردن تسهیلات خرد و راهاندازی سامانههای مدرن همچون «برات الکترونیکی» و «چکاوک جدید»، زیرساختهای لازم برای یک بانکداری مدرن و چابک را فراهم کرده است.
بانک مسکن با ۸۷ سال سابقه، اکنون با ساختاری منسجمتر، توان مالی تقویتشده و برنامههای هدفمند برای افزایش سرمایه و بهبود جذب منابع، مسیر تأمین مالی پایدار و حمایت از تولید مسکن را با قدرت ادامه میدهد و همچنان در تحقق رویای خانهدار شدن مردم پیشگام است.
