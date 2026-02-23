به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی احمدی صبح دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به تأکیدات سید علی خامنهای درباره حکمرانی مردمی و نقش حلقههای میانی در اداره جامعه اظهار کرد: کلید حل بسیاری از مسائل اجتماعی در میدان دادن به مردم و نظاممند کردن مشارکتهای مردمی است.
وی افزود: تجربه نشان داده هر جا مردم و تشکلهای جهادی پای کار آمدند، مشکلات با سرعت و کیفیت بهتری حل شد، اما هر جا امور در پیچوخمهای اداری و بروکراسی گرفتار شد، روند رسیدگی کند و بعضاً بینتیجه ماند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران با بیان اینکه حکمرانی مردمی یکی از مؤلفههای اساسی نظام اسلامی در اندیشههای روحالله خمینی و رهبر انقلاب است، تصریح کرد: این موضوع باید از حالت شعاری خارج و در قالب سازوکارهای مشخص و قانونی اجرایی شود.
احمدی با اشاره به برنامههای پیشرو خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۵ تمرکز ویژهای بر ساماندهی و توانمندسازی تشکلها خواهیم داشت، چرا که برخی مجموعهها با اصول مطالبهگری یا اجرای صحیح پروژههای اجتماعی آشنایی کافی ندارند و نیازمند آموزش و هدایت هستند.
وی ادامه داد: موضوع حجاب یکی از مسائل مهم فرهنگی است، اما تنها مسئله جامعه نیست. منکرات و آسیبهای متعددی در حوزههای مختلف وجود دارد که اگر بهدرستی مدیریت شود، بسیاری از چالشهای فرهنگی نیز بهصورت ریشهای کاهش خواهد یافت.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران با تأکید بر ضرورت بهکارگیری «لسان قوم» در ترویج این فریضه گفت: برای اثرگذاری باید با هر قشر و گروهی با زبان و ادبیات متناسب با همان قشر سخن گفت؛ زبان کودک، نوجوان، دانشجو، اصحاب رسانه و سایر اقشار متفاوت است و شیوههای ترویجی نیز باید متناسب با همین تفاوتها طراحی شود.
مقابله با زمینخواری
احمدی با اشاره به اقدامات اخیر ستاد در استان اظهار داشت: این مجموعه صرفاً رویکرد پروندهسازی یا تمرکز بر یک موضوع خاص را دنبال نمیکند، بلکه در حوزههایی همچون محیط زیست، مقابله با زمینخواری، صیانت از جنگلها و ارتقای نظام حکمرانی نیز ورود کرده است.
وی از ابلاغ به ۵۴ مدیرکل دستگاههای اجرایی استان برای راهاندازی میز خدمت با حضور مستقیم مدیران خبر داد و گفت: خدمترسانی صادقانه به مردم مهمترین معروف در جامعه اسلامی است و باید در اولویت همه مسئولان قرار گیرد.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران با اشاره به بیانیه بیانیه گام دوم انقلاب تصریح کرد: تحقق جامعه اسلامی بدون احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر ممکن نیست و این اصل، ضامن سلامت ساختار حکمرانی و مشارکت فعال مردم در صیانت از ارزشهاست.
احمدی در پایان تأکید کرد: اگر این فریضه الهی بهدرستی و با مشارکت مردم اجرا شود، بسیاری از مشکلات اجتماعی پیش از آنکه به بحران تبدیل شوند، در همان مراحل اولیه اصلاح و مدیریت خواهند شد.
نظر شما