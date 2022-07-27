به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی پیش از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت اجرایی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اظهار داشت: باید زمینه‌ای فراهم شود تا همه مردم در این فریضه الهی مشارکت کنند.

وی با بیان اینکه لازمه حیات طیبه در نظام اسلامی رفع مشکلات مادی و معنوی مردم در جامعه است، افزود: نظام سازی باید منجر به ایجاد تمدن نوین اسلامی شود و سبب اصلاح امور در تمامی زمینه‌ها می‌شود.

وی شعار محوری ستاد امر به معروف و نهی از منکر را برای محرم، ملت حسینی، مطالبه گری آگاهانه و تبیین مجاهدانه بیان کرد و گفت: ملت ایران اسلامی پای آرمان امام حسین (ع) ایستاده است و مطالبه گری نیازمند شناخت آگاهانه است.

محمدی آموزش آمران به معروف و ناهیان از منکر را از رویکردهای جدی برشمرد و گفت: آموزش‌ها در قالب پایه، مهارتی و تخصصی در دستور کار قرار دارد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران به فریضه جهاد تبیین اشاره کرد و گفت: کار هیئت‌های مذهبی، وعاظ جهاد همه جانبه برای تبیین موضوعات سیاسی و اجتماعی در جامعه است.

وی با تاکید براین که حجاب و عفاف و یک فوریت است، تحقق آن را نیازمند توجه جدی و همه جانبه مسئولان امر طبق مصوبات قانونی دانست و گفت: دشمن سعی کرده از ابزار عفاف و حجاب انقلاب را دچار خدشه کند اما باید بداند که مردم ما ریشه‌های عمیق دینی و فرهنگی دارند و به دشمن اجازه وارد کردن خدشه به فرهنگ اصیل را نمی‌دهند.

محمدی از زنان و دختران خواست تا فریب تبلیغات کاذب رسانه‌های بیگانه را نخورند و عفت و پاکدامنی خود را حفظ کنند زیرا حجاب سبب صیانت از حریم عفت و پاکدامنی زنان است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر فقط مختص به دهه اول محرم نیست و خوشبختانه در حوزه تخصصی کارهای خوبی صورت گرفته است تا بتوانیم روحیه و فریضه امر به معروف را بین مردم تقویت کنیم.