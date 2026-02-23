به گزارش خبرنگار مهر، اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» در استان گلستات در ایام ماه مبارک رمضان ادامه دارد و در قالب آن، هر روز مسابقه‌ای پیامکی با موضوع مفاهیم قرآنی برگزار می‌شود.

در این برنامه، روزانه یک پرسش از مفاهیم آیات قرآن کریم طراحی و منتشر می‌شود تا مخاطبان با تدبر در آیات الهی، پاسخ صحیح را انتخاب و ارسال کنند.

پرسش روز پنجم رمضان به آیه ۱۳۹ سوره نساء با این مضمون اختصاص دارد: «إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِینَ وَالْکَافِرِینَ فِی جَهَنَّمَ جَمِیعًا». شرکت‌کنندگان باید مفهوم درست این آیه را از میان چهار گزینه اعلام‌شده انتخاب کنند.

گزینه صحیح باید به سامانه ۳۰۰۰۲۷۹۸ ارسال شود.

برگزارکنندگان اعلام کرده‌اند هر روز به قید قرعه به تعدادی از شرکت‌کنندگان جوایزی اهدا خواهد شد.

برندگان روز چهارم زندگی با آیه ها گلستان به شرح ذیل است

خانم صغری رنجبر میبد

خانم معصومه شکارچی کلاله

آقای بهبانی باقی زاده وشمگیر

خانم زهرا شمسی اصفهان لنجان

آقای محمد سمیع قلی پاش فراغی کلاله

آقای علیرضا آبیل کنگور کلاله

خانم رقیه اشرفی مازیاران فندرسک

خانم محبوبه مرادی کریم آباد

خانم شیوا وحدانی گنبد کاووس

آقای قربانعلی کاووسی گرگان