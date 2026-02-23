به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ماه مبارک رمضان، نهضت ملی «زندگی با آیهها» نیز در استان یزد آغاز شده و علاقهمندان به جهت متنعم شدن از سفره قرآنی این ماه در طرح نهضت ملی زندگی با آیهها میتوانند به سوال زیر پاسخ داده و در مسابقه زندگی با آیهها شرکت کنند.
مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء (أَیَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا) در کدام گزینه بیان شده است؟
۱-آمادگی کامل در برابر دشمن
۲-قرآن، چراغ راه زندگی
۳-تمام عزت نزد خداست
۴-جواب دادن بدی با خوبی
شرکتکنندگان باید امروز دوشنبه چهارم اسفند تا ساعت ۲۴ گزینه صحیح را به سامانه ۳۰۰۰۱۹۵۱ ارسال نمایند.
به قید قرعه روزانه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایای نفیسی اهداء میشود.
همراهان با این طرح میتوانند اپلیکیشن زندگی با آیهها رو نصب کنند و از جوایز نفیس و میلیونی بهرهمند شوند.
اسامی برندگان و پاسخ صحیح نیز، در همین خبر بروزرسانی خواهد شد.
نظر شما