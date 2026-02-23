سردار رادان: تحویل اموال مسروقه به مالباختگان در اولویت پلیس است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در جلسه جمع‌بندی نظارت ستادی از فرماندهی انتظامی استان البرز با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه رمضان ماه رحمت و مغفرت الهی است و خدمت در لباس مقدس انتظامی در این ایام، توفیقی بزرگ برای نیروهای پلیس محسوب می‌شود.

وی با اشاره به عملکرد مثبت فرماندهی انتظامی استان البرز در سال جاری افزود: پلیس البرز در مقابله با جنگ ترکیبی و کودتای صهیونیستی ـ آمریکایی اخیر، اقدامات قابل تقدیری داشته و لازم است این روند شایسته در سال آینده نیز تداوم یابد.

فرمانده کل انتظامی کشور در ادامه با تأکید بر دغدغه رهبر معظم انقلاب نسبت به حقوق مردم و بازگرداندن اموال آنان خاطرنشان کرد: بنا بر تأکید معظم‌له، تحویل سریع اموال مسروقه به مالباختگان باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار پلیس قرار گیرد.

رادان همچنین از فرمانده و کارکنان انتظامی استان البرز به سبب تلاش‌های مؤثر در حوزه مقابله با سرقت، برخورد با اراذل و اوباش و جمع‌آوری معتادان متجاهر تقدیر کرد و گفت: اقدامات انجام شده در این حوزه‌ها باید با جدیت و رویکرد پیشرفت مستمر ادامه پیدا کند.