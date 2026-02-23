سارقان ۶۰ میلیارد ریال به تأسیسات آبرسانی بافق خسارت زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم زعیمیزاده با اشاره به سرقت ترانس برق و کابل موتور برخی چاههای آب شرب در شهرستان بافق گفت: حفاظت و حراست از تأسیسات آبرسانی به صورت مستمر توسط اداره آبفای بافق رصد میشود و در پی بروز این سرقتها، موضوع بهسرعت از سوی واحد حراست و فنی شرکت شناسایی و مستندسازی شد.
وی ارزش ریالی اموال سرقتی را در دو ماه گذشته بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال برآورد کرد و افزود: پس از پیگیریهای تخصصی و هماهنگیهای انجامشده، با همکاری مؤثر فرماندهی انتظامی شهرستان، دو سارق و دو مالخر در این رابطه دستگیر شدند.
مدیر امور آبفای بافق با تأکید بر اینکه چاههای آب شرب از زیرساختهای حیاتی شهرستان محسوب میشوند، تصریح کرد: هرگونه آسیب به تجهیزات برقی و تأسیسات این چاهها میتواند موجب اختلال در فرآیند تأمین و توزیع آب و نارضایتی شهروندان شود؛ از اینرو صیانت از این تأسیسات با جدیت در دستور کار قرار دارد.
زعیمیزاده خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از وقوع سرقت، نیروهای فنی آبفا نسبت به بازسازی و راهاندازی مجدد تعدادی از تأسیسات اقدام کردند تا وقفهای در تأمین آب شرب مشترکان ایجاد نشود.
وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری بهموقع نیروی انتظامی شهرستان بافق در دستگیری متهمان، تأکید کرد: این امور با تقویت تمهیدات حفاظتی و استمرار همکاری با دستگاههای انتظامی، حفاظت از تأسیسات آبرسانی را بهعنوان یک اولویت اساسی دنبال میکند و از شهروندان نیز میخواهد در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را سریع اطلاعرسانی کنند.
