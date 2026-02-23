عادل کروشاوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ملی زندگی با آیه‌ها اظهار کرد: این طرح ظرفیت بالایی برای پیوند دادن هنر با مفاهیم عمیق قرآنی دارد، زیرا قرآن سرشار از روایت، معنا و موقعیت‌های انسانی قابل پرداخت هنری است.

وی گفت: زندگی با آیه‌ها به هنرمند کمک می‌کند تا به جای شعارزدگی از متن آیات الهی الهام بگیرد، الهامی که می‌تواند به خلق آثار نمایشی اثرگذار و ماندگار منجر شود.

این کارگردان بیان کرد: زمانی که آیات قرآن با رویکرد تدبری، ساده و کاربردی به جامعه ارائه می‌شود، هنرمند راحت‌تر می‌تواند آن را به زبان نمایش، تصویر و دیالوگ ترجمه کند.

کروشاوی عنوان کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، مردمی بودن آن است زیرا مخاطب عام با مفاهیم آشنا می‌شود، همین شناخت زمینه ارتباط بهتر با آثار هنری برگرفته از قرآن را فراهم می‌کند.

وی گفت: جهاد تبیین در قالب هنرهای نمایشی نقش مهمی در پاسخ به شبهات فکری نسل جوان دارد چرا که نمایش می‌تواند مفاهیم پیچیده را بدون مستقیم‌گویی منتقل کند.

این کارگردان افزود: «زندگی با آیه‌ها» نشان می‌دهد قرآن محدود به مراسم و مناسبت‌ها نیست بلکه می‌تواند راهنمای زیست فردی و اجتماعی انسان امروز باشد، موضوعی که برای هنرمند بسیار الهام‌بخش است.

کروشاوی تأکید کرد: استمرار چنین طرح‌هایی می‌تواند به شکل‌گیری جریان هنر قرآنی منجر شود، جریانی که اخلاق، هویت دینی و مسئولیت اجتماعی را در جامعه تقویت می‌کند.