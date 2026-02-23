عموری: زندگی با آیه ها می تواند قرآن را به زبان هنر تبدیل کند

معصومه عموری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اجرای طرح ملی «زندگی با آیه‌ها» اظهار کرد: این طرح فرصتی ارزشمند برای نزدیک کردن مفاهیم عمیق قرآنی به زیست روزمره مردم است به‌ویژه زمانی که این مفاهیم با ابزار هنر روایت می‌شود.

وی گفت: هنر همواره زبان تأثیرگذار انتقال پیام بوده است، زمانی که آیات قرآن با رویکرد تدبری، ساده و کاربردی مطرح می‌شود، ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به سوژه‌های نمایشی، داستانی و تصویری پیدا می‌کند.

این بازیگر و کارگردان تئاتر بیان کرد: «زندگی با آیه‌ها» نشان می‌دهد قرآن تنها کتاب تلاوت نیست بلکه راهنمای زیستن است، موضوعی که می‌تواند الهام‌بخش هنرمندان در تولید آثار متعهد و اثرگذار باشد.

عموری عنوان کرد: تأکید این طرح بر آیات کوتاه و پیام‌محور باعث می‌شود مفاهیم قرآنی برای مخاطب عام قابل لمس شود و همین ویژگی امکان بازنمایی هنری این مفاهیم را افزایش می‌دهد.

وی گفت: جهاد تبیین در قالب هنر می‌تواند سوءبرداشت‌ها و فاصله‌های ذهنی نسل جدید با مفاهیم دینی را کاهش دهد زیرا هنر قدرت گفتگوی غیرمستقیم و عمیق با مخاطب را دارد.

این کارگردان افزود: مردمی بودن طرح زندگی با آیه‌ها از نقاط قوت آن است زیرا همه اقشار جامعه از جمله هنرمندان می‌توانند سهمی در ترویج مفاهیم قرآنی داشته باشند.

عموری تأکید کرد: استمرار چنین طرح‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری جریان هنری مبتنی بر قرآن شود، جریانی که اخلاق، امید و مسئولیت اجتماعی را در جامعه تقویت می‌کند.