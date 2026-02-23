به گزارش خبرنگار مهر، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در روز پنجم ماه مبارک رمضان در استان سمنان به این شرح است:
مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء (یَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا) در کدام گزینه بیان شده است؟
۱_آمادگی کامل در برابر دشمن
۲_قرآن، چراغ راه زندگی
۳_تمام عزت نزد خداست
۴_جواب دادن بدی با خوبی
علاقهمندان جهت شرکت در مسابقه میتوانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۴۴ پیامک کنند.
این پویش همراه با قرعه کشی روزانه کربلای معلی و جوایز نقدی ارزنده ۸ جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی خواهد بود.
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