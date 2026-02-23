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۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

زندگی با آیه‌ها؛ سوال مسابقه پیامکی روز پنجم ماه رمضان در استان سمنان

زندگی با آیه‌ها؛ سوال مسابقه پیامکی روز پنجم ماه رمضان در استان سمنان

سمنان- همزمان با ادامه پویش ملی «زندگی با آیه‌ها» در ماه مبارک رمضان، سوال روز پنجم این مسابقه قرآنی در استان سمنان اعلام شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، سوال مسابقه پیامکی زندگی با آیه ها در روز پنجم ماه مبارک رمضان در استان سمنان به این شرح است:

مفهوم آیه ۱۳۹ سوره نساء (یَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا) در کدام گزینه بیان شده است؟

۱_آمادگی کامل در برابر دشمن

۲_قرآن، چراغ راه زندگی

۳_تمام عزت نزد خداست

۴_جواب دادن بدی با خوبی

علاقه‌مندان جهت شرکت در مسابقه می‌توانند عدد گزینه صحیح را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۳۴۴ پیامک کنند.

این پویش همراه با قرعه کشی روزانه کربلای معلی و جوایز نقدی ارزنده ۸ جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی خواهد بود.

کد مطلب 6757342

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