به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، در نشست خبری با اشاره به احداث پناهگاه ها در پایتخت با توجه به وقوع جنگ احتمالی، اظهار کرد: ما توجهی به تهدیدات نظامی دائمی و توخالی آمریکایی ها نداریم و طبیعتاً در حوزه مدیریت شهری باید به وظایف خود عمل کنیم. شهردار تهران در مورد طراحی مفصل مدیریت شهری برای ساخت پناهگاه ها در شرایط اضطراری توضیحاتی را در شورا ارائه کرد که بخشی از این طرح به عنوان طرح تفصیلی زیرسطحی تهران در کمیسیون ماده پنج تصویب شد.

وی افزود: در این طرح به ساخت پناهگاه ها برای شرایط اضطراری اشاره شده است. در مترو نیز ایستگاه هایی که قابلیت پناهگاهی دارند شناسایی شدند و علاوه بر این ساختمان ها و پارکینگ های دارای ظرفیت شناسایی و به دستگاه های مربوطه اعلام شده است.

محمدخانی با تأکید بر اینکه اصرار بر پناهگاه های بزرگ در سطح شهر لزوماً یک راهبرد دقیق و درست نیست، خاطرنشان کرد: روش های متعددی در پدافند غیرعامل وجود دارد که بتوان از مردم در شرایط بحرانی حمایت کرد. تأکید بیش از حد رسانه ها بر احداث پناهگاه ها غیر از ایجاد وحشت، به نوعی یک تصمیم سازی را در مدیریت شهری غالب می کند که نباید این اتفاق رخ دهد. بهتر است که با متخصصان خبره حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل گفت و گو شود تا بتوان نظرات کارشناسی را در این زمینه احصا کرد.

سخنگوی شهرداری تهران با بیان اینکه در قرارداد با چین تعهدات از سوی ایران صورت گرفته است، گفت: در بسته اول، طراحی و تولید انجام شده و تست نیز در چین صورت گرفته و کاملاً آماده ارسال به ایران است اما در این زمینه توقفی صورت گرفته و حدس می زنیم مربوط به رویکردهای جدید دولت آمریکا و تعرفه های اقتصادی باشد که به نظر می رسد این موضوع هم به زودی برطرف شود و با تلاش مدیریت شهری و وزارت امور خارجه و سفارت ایران در چین، امیدواریم بتوانیم این مشکل را حل کنیم و واگن ها وارد کشور شود. برای بسته اول هیچ مشکلی بابت تأمین ارز وجود ندارد.

محمدخانی با تأکید بر اینکه تنها مرحله باربری دریایی باقی مانده است، اظهار کرد: امیدواریم با همکاری وزارت امور خارجه این مسئله هرچه سریع‌تر رفع و واگن ها به کشور منتقل شود.

زیرساخت مسکن ریز در شهرزاد ایجاد شده اما اعلام مراحل ثبت نام برعهده سازمان سرمایه گذاری

سخنگوی شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود در رابطه با وضعیت اجرای طرح خانه ریز در پایتخت، گفت: تمام جزئیات طرح پیش از این توسط مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری ارائه شده است. شهرداری تهران از ابتدای این دوره خود را موظف می دانست در بازار مسکن و تولید مسکن ورود کند. ما معتقدیم یکی از مهمترین مطالبات و دغدغه ها در سالهای گذشته تأمین مسکن و بدمسکنی است.

وی افزود: افزایش قیمت مسکن و اجاره بها از جمله مواردی است که با آن دست به گریبان هستیم. شهرداری هم برای مسکن پرسنل و هم مسکن دیگر نهادها اقدام کرد و تفاهم های متعددی در این زمینه وجود دارد. تسهیلات ساخت و ساز و تسهیل مقررات و همراهی در این زمینه، همکاری لازم را انجام داد. طرح خانه ریز در کنار این اقدامات دنبال می شود تا بتوان زمینه سرمایه گذاری های خرد در بازار مسکن را فراهم کرد. امیدواریم با همکاری سایر دستگاه ها نمونه موفقی را همچون سایر نقاط دنیا اجرایی کرد.

محمدخانی تأکید کرد: این موضوع در قالب یک سرمایه گذاری خرد در عرصه مسکن است که جزئیات آن پیش از این ارائه شده است. ساز و کار و مقدمات در حال نهایی شدن است و امیدواریم با اعلام سازمان سرمایه گذاری طرح سریع‌تر در اختیار شهروندان قرار بگیرد. این طرح در برنامه شهرزاد در دسترس شهروندان خواهد بود. زیرساخت در شهرزاد ایجاد شده اما مراحل ثبت نام را سازمان سرمایه گذاری اعلام خواهد کرد.

اینکه در دهه ۹۰ اول تجهیزات مترو خریداری شد بعد معلوم شد به کار نمی آید یک فاجعه است

محمدخانی در جواب پرسش خبرنگار رسانه تهران‌آنلاین درباره تخلفات در خرید تجهیرات مترو و نقش این موضوع در رد صلاحیت برخی از کاندیداهای شورا بیان کرد: رد یا صلاحیت کاندیداها هیچ ارتباطی به شهرداری تهران ندارد بلکه مجلس در یک ساز و کار قانونی موضوع را بررسی می کند. درباره موضوع پرونده خاص از واردات تجهیزات مترو در دهه ۹۰ نیز دو تن از نمایندگان شورا در جلسات متعددی به این موضوع اشاره کردند. فارغ از موضوعات سیاسی، این مساله یک اتفاق تلخ و یک فاجعه مدیریتی است. اینکه ابتدا قطعات را خریداری کنیم و پس از آن متوجه شویم که این قطعات و تجهیزات نه تنها مناسب خطوط متروی تهران نیست بلکه مناسب هیچ کدام از خطوط متروی کشور هم نیست یک فاجعه است.

وی یادآور شد: حتی از شهرهای دارای متروی کشور درخواست کردیم که اگر تمایل دارند به صورت رایگان این تجهیزات گران قیمت که در زمان خریداری خودش نیز گرانتر از قیمت واقعی خریداری شده بود تحویل بگیرند اما هیچ یک از این شهرها نیازی به استفاده از آن را نداشتند.

زیر سوال بردن اقدامات قانونی درخصوص انتخابات یادآور اتفاقات تلخ گذشته است

سخنگوی شهرداری تهران در رابطه با اظهارات مطرح شده از سوی برخی اعضای شورا در مورد رد صلاحیت خود در انتخابات شوراها، گفت: یکی از روزهای بسیار تلخ و بد در شورا اتفاق افتاد و متأسفانه اظهارات خلاف واقع متعددی از سوی برخی اعضا علیه شهرداری و مدیریت شهری و نهادهای قانونی برگزاری انتخابات مطرح شد.

وی با تأکید بر اینکه مشخصاً نام مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد، اظهار کرد: این موضوع قابلیت پیگرد قانونی دارد. شهرداری تهران متهم به مسائلی شد که هیچ ارتباطی با آن ندارد و مربوط به نهادی دیگری است. اینکه مجلس را به سادگی زیر سؤال ببریم و آن مجموعه بزرگ و مفصل و سازوکارهای متعدد قانونی را تحت تأثیر نهادی مثل شهرداری عنوان کنیم، کار نادرستی است. ما از زیر سوال بردن اقدامات قانونی انتخابات تجربه خوبی نداریم.

ما سیاسی کاری را برای خود سم می دانیم

محمدخانی با بیان اینکه نباید تصمیم در مورد یک شخص را به کل یک نهاد تعمیم دهیم، یادآور شد: تجربه بسیار بدی در دو دهه گذشته در این زمینه داشتیم و پیشنهاد می کنم مسیر قانونی طی شد. با سخنان سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات مشخص شد که رد صلاحیت در مرحله اولیه بوده است. مجلس باید از شأن خود به عنوان یکی از ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کند. شهرداری نمی تواند در این زمینه دخالتی داشته باشد و دخالتی هم نداشته است. ما سیاسی کاری را برای خود سم می دانیم.

در قبال نسبت دادن مسائل ناثواب درخصوص رد صلاحیت‌ها به شهرداری پیگیری قضایی می‌شود

وی اضافه کرد: رئیس شورا نیز اشاره کرد که این موارد مربوط به پرونده های گذشته است و به اتمام رسیده است. در بررسی مجدد صلاحیت ها می توان پرونده های گذشته را کنار گذاشت. صلاحیت افراد در نهاد دیگری دنبال می شود و شهرداری حتماً در قبال طرح این مباحث ناثواب پیگیری قضایی خواهد کرد.

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص تقطیع سخنان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا درباره حوادث دی ماه گفت: دو اتفاق خلاف واقع دراین مورد شکل گرفت؛ یک مورد آن تقطیع سخنان مدیرعامل بهشت زهرا بود و دیگر اینکه طوری نقل شد که گویی مدیرعامل بهشت زهرا در حال ارائه گزارش از اتفاقات است. در حالی که ایشان در پاسخ به یک ابهام و شایعه، نظر و نگاه خودشان را اعلام کردند و اعلام رسمی سازمان درباره یک اتفاق نبود. همچنین نکته دیگر اینکه خشونت های بالایی اتفاق افتاده است و در پیکرها یک ویژگی بارز، این خشونت ها بود و استفاده از سلاح هایی که ارتباطی با سلاح های سازمانی کشور ندارد.

محمدخانی بیان کرد: همچنین کسری از این جانباختگان نسبتی با شهر تهران و سکونت در آن نداشنند. در واقع یک وارونه نمایی چندگانه در باره سخنان مدیرعامل سازمان بهشت زهرا اتفاق افتاد.

استقرار برخی از کسبه بازار جنت در بوستان گفتگو

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت مال‌باختگان بازارچه جنت گفت: بخش مهمی در مدیریت شهری به شدت و شبانه روزی درگیر حل مساله آسیب دیدگان از حادثه بازار جنت هستند. بخشی از این کسبه بیمه آتش سوزی نبودند و این به پیچیدگی ماجرا اضافه می کند. با این حال با یک اولویت بندی، بخشی از آنها در بازار پارک گفتگو جانمایی شدند. مجموعه شهرداری یک تسهیلات مشخصی در نظر گرفت و یک عدد مشخصی را برای جبران دورشدن چندماهه‌شان از کسب و کار در نظر گرفت. همچنین وام کم بهره برای آنها نیز در حال پیگیری است.

محمدخانی بیان کرد: علاوه بر این برای سایر کسبه ای که در پارک گفتگو امکان خدمات رسانی فراهم نشده در سایر بازارچه های شمال غرب و غرب تهران در حال فراهم کردن مکان مناسب هستیم تا بتوانند در آنجا فعالیت کنند.

احیای بیش از ۷۰ مسجد در اغتشاشات اخیر در تهران دچار آسیب شدند

سخنگوی شهرداری تهران در مورد بازسازی مساجد آسیب دیده در حوادث اخیر، یادآور شد: بیش از ۷۰ مسجد در تهران دچار آسیب شدند و از این میان آسیب برخی از این مساجد جزئی تر بوده است. هرچند جزئی ترین آسیب به خانه خدا هم غیرقابل قبول است. بسیاری از مساجد در همین مدت کم مرمت و تجهیزات جایگزین شدند و آماده پذیرش روزه داران هستند.

محمدخانی اضافه کرد: شهرداری با همکاری هیئت امنای مساجدی که آسیب جدی تری دیدند، مسائل را پیگیری می کند. چند مسجد نیز به طوری آسیب دیدند که با سازه فعلی امکان فعالیت مجدد ندارند و باید تخریب و مجدداً گودبرداری و ساخته شوند. ساخت این مساجد دو سال زمان خواهد برد؛ البته تلاش می شود که مساجد جدید با امکانات فرهنگی و اجتماعی بیشتری احداث شوند. تمام هزینه ها توسط شهرداری پرداخت خواهد شد که از محل اعتبارات شرایط بحران در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ استفاده می شود.

خط قرمز مدیریت شهری شهری آرامش و امنیت مردم است

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه ما روال منسجم و دقیقی را پیرامون ایمن سازی ساختمان های ناایمن داشتیم، گفت: اولویت ما کارشناسی و اقدام جدی بدون فعالیت رسانه ای است؛ چراکه خط قرمز ما آرامش و امنیت مردم است و نمی خواهیم با اظهارات نسنجیده مردم را بترسانیم. شهردار تهران همواره تأکید می کند که چرا باید اسامی ساختمان های ناایمن اعلام شود.

محمدخانی افزود: اعلام اسامی ساختمان های ناایمن دلیلی ندارد. تعداد ساختمان ها طبق گزارش سازمان مدیریت بحران کاهش قابل توجهی داشته و پرونده تعدادی از آنها بسته شده است. برخی دیگر نیز به همراهی جدی تر دستگاه قضایی نیاز دارد تا ساختمان ها را ملزم به ایمن سازی کنیم و پس از این اقدام گزارشات آن اعلام خواهد شد.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به ارائه کارت های منزلت در ایستگاه مترو صادقیه، یادآور شد: قرار بر این است که تعداد ایستگاه هایی که این خدمات را به شهروندان ارائه می دهند، در سال آینده افزایش پیدا کند.

گویا نگاه سیاسی بر نگاه فنی در احداث خط ۱۱ غلبه دارد

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آنا درخصوص خط ۱۱ مترو و نظرات ارائه شده در باره آن گفت: نظر شهرداری درباره این موضوع، مصوبات شورای ترافیک و ابلاغ آن است که البته در کنار مصوبه، تکالیفی را درباره مطالعات بیشتر معین کرده که شهرداری حتما مطالعات بیشتر را انجام خواهد داد. به نظر می رسد از طرف برخی از دوستان ملاحظات اجرا دیده نمی شود و شاید نگاه سیاسی در این ماجرا غالب است اما چیزی که مشخص است این است که یک دهه عقب ماندگی جدی در حوزه حمل و نقل عمومی داریم که باید آن را به سرعت جبران کنیم.

محمدخانی بیان کرد: نباید نزدیک بودن انتخابات را بهانه کنیم و بگوییم به این دلیل کار را شروع نکنیم و بعد از آن نیز ایام بعد از انتخابات را بهانه کنیم. در واقع چرا باید یک فرصت مناسب را از مردم بگیریم و با این نگاه ایستگاه ها و این خط یک سال دیرتر اماده می شوند . ما همه تکالیف برای این خط را هر چه سریع‌تر انجام می دهیم تا این خط زودتر اجرا و آماده شود.