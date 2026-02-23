سامان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه آتشسوزی در یک کارگاه اتاقسازی خودروهای سنگین در روستای سوگلیتپه گفت: آتشنشانان با حضور بهموقع و انجام اقدامات لازم، حریق را مهار کردند.
وی، اظهار کرد: عصر امروز پس از اعلام این حادثه توسط مردم به سامانه ۱۲۵، بلافاصله تیم عملیاتی آتشنشانی به محل اعزام شد.
محمدی افزود: آتشنشانان با حضور بهموقع و انجام اقدامات لازم، حریق را مهار کرده و از گسترش آتش و بروز خسارات جدی جلوگیری کردند.
رئیس آتش نشانی شهرستان میاندوآب گفت: علت وقوع این آتشسوزی در دست بررسی است.
