سامان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه آتش‌سوزی در یک کارگاه اتاق‌سازی خودروهای سنگین در روستای سوگلی‌تپه گفت: آتش‌نشانان با حضور به‌موقع و انجام اقدامات لازم، حریق را مهار کردند.

وی، اظهار کرد: عصر امروز پس از اعلام این حادثه توسط مردم به سامانه ۱۲۵، بلافاصله تیم عملیاتی آتش‌نشانی به محل اعزام شد.

رئیس آتش نشانی شهرستان میاندوآب گفت: علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است.