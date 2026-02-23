۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۰۱

آتش‌سوزی در کارگاه اتاق‌سازی خودروهای سنگین در میاندوآب مهار شد

ارومیه- رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری میاندوآب از مهار آتش سوزی در کارگاه اتاق سازی خودروهای سنگین در این شهرستان خبر داد.

سامان محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وقوع حادثه آتش‌سوزی در یک کارگاه اتاق‌سازی خودروهای سنگین در روستای سوگلی‌تپه گفت: آتش‌نشانان با حضور به‌موقع و انجام اقدامات لازم، حریق را مهار کردند.

وی، اظهار کرد: عصر امروز پس از اعلام این حادثه توسط مردم به سامانه ۱۲۵، بلافاصله تیم عملیاتی آتش‌نشانی به محل اعزام شد.

محمدی افزود: آتش‌نشانان با حضور به‌موقع و انجام اقدامات لازم، حریق را مهار کرده و از گسترش آتش و بروز خسارات جدی جلوگیری کردند.

رئیس آتش نشانی شهرستان میاندوآب گفت: علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است.

