  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

مراسم سالروز تشییع سید حسن نصرالله در لبنان برگزار شد

مراسم اولین سالروز تشییع و تدفین سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی الدین دبیران کل حزب الله لبنان شب گذشته در آرامگاه این دو شهید مقاومت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مراسم «یک سال پس از غروب خورشید» عصر دیروز در آرامگاه سید حسن نصرالله سید شهدای امت برگزار شد.

این مراسم با یک رژه باشکوه پیشاهنگی و موسیقی آغاز شد که طی آن ادای احترام و اهدای تاج گل بر ضریح مطهر صورت گرفت. سپس شیخ نزیه فیاض مسئول واحد فرهنگی حزب الله در سخنانی بر ثبات قدم در راه مقاومت تأکید کرد. وی ابراز داشت: این نسل‌ها، نسل‌های سید شهدای امت هستند... همانطور که شهید مقدس ما می‌خواست ما بر عهد خود باقی خواهیم ماند.

واحد فرهنگی حزب الله همچنین در آرامگاه شهید سید هاشم صفی الدین در دیر قانون النهر نیز مراسم ویژه‌ای را برگزار کرد. این مراسم با نواختن سرود ملی آغاز شد و در ادامه شیخ نزیه فیاض در سخنانی به سیره این فرمانده و دانشمند شهید اشاره و تأکید کرد که حضور در آرامگاه «سید هاشمی»، حضوری به نام نسل‌هایی است که در سایه مراقبت و توجه او تربیت شده‌اند.

کد خبر 6757371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها