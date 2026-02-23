مراسم سالروز تشییع سید حسن نصرالله در لبنان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مراسم «یک سال پس از غروب خورشید» عصر دیروز در آرامگاه سید حسن نصرالله سید شهدای امت برگزار شد.

این مراسم با یک رژه باشکوه پیشاهنگی و موسیقی آغاز شد که طی آن ادای احترام و اهدای تاج گل بر ضریح مطهر صورت گرفت. سپس شیخ نزیه فیاض مسئول واحد فرهنگی حزب الله در سخنانی بر ثبات قدم در راه مقاومت تأکید کرد. وی ابراز داشت: این نسل‌ها، نسل‌های سید شهدای امت هستند... همانطور که شهید مقدس ما می‌خواست ما بر عهد خود باقی خواهیم ماند.

واحد فرهنگی حزب الله همچنین در آرامگاه شهید سید هاشم صفی الدین در دیر قانون النهر نیز مراسم ویژه‌ای را برگزار کرد. این مراسم با نواختن سرود ملی آغاز شد و در ادامه شیخ نزیه فیاض در سخنانی به سیره این فرمانده و دانشمند شهید اشاره و تأکید کرد که حضور در آرامگاه «سید هاشمی»، حضوری به نام نسل‌هایی است که در سایه مراقبت و توجه او تربیت شده‌اند.